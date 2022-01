¿Por qué le dicen 'La queso' a Frida Sofía tras polémica fotografía de su detención?

Ayer se dio a conocer que Frida Sofia fue detenida por las autoridades de Miami por supuestamente alterar el orden público y resistirse al arresto sin violencia, ante esto, la hija de Alejandra Guzmán manifestó ante algunos medios de comunicación que el personal de seguridad abusó de su poder para someterla a la fuerza y burlarse de ella.

No obstante, Frida Sofia logró quedar libre tras pagar una fianza de mil 500 dólares, aunque destacó que emprenderá acciones legales en contra de sus agresores, quienes presuntamente también le robaron su celular.

"Se robaron mi teléfono porque los estaba filmando de lo que me habían hecho, entonces mañana sí pienso ir y levantar cargos porque no se vale lo que me hicieron", señaló Frida Sofía.