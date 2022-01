Aleida Núñez NO conoció a su novio millonario en su página VIP; así nació el romance

La actriz Aleida Núñez sigue dando de qué hablar después de que se revelara que está saliendo con un millonario llamado Bubba Saulsbury, el cual tiene una empresa petrolera. Tras darse a conocer la noticia, circuló la versión que la modelo había conocido a su pareja por medio de su página VIP, en la que sube fotos sensuales.

Después de estar de invitada en el programa 'Hoy', la también conductora se encontró con la prensa y reveló algunos detalles de su romance con el empresario originario de Texas. Confesó que organizaron un viaje a los Emiratos Árabes, Capadocia y Turquía, donde pasaron el Año Nuevo.

Las fotos de sus vacaciones por Dubái y otros sitios turísticos se hicieron virales en redes sociales, pues el empresario de 51 años las subió a su cuenta de Facebook y dejó ver que consistió mucho a la actriz de telenovelas, pues visitaron los lugares más exclusivos y cenaron en los mejores restaurantes.

Aleida Núñez confirmó que está saliendo con el millonario Foto: Especial

Así conoció Aleida a Bubba Saulsbury

La estrella del próximo melodrama 'Corazón Guerrero', desmintió que haya conocido a su nuevo galán mediante su página de internet, en donde suele compartir imágenes muy sensuales. Aclaró que una amiga que tienen en común los presentó y a partir de ahí han estado conviviendo.

“La realidad es que sí estoy saliendo con él, lo conocí en octubre por medio de una amiga no por un sitio de Internet. Estuvimos en San Miguel Allende y de ahí ha venido varias veces a visitarme a México. Vamos bien, en diciembre le dije que me iba a Asia y me dijo que también tenía esos días libres para recibir el Año Nuevo”, contó a la prensa a las afueras de Televisa.

Asimismo, indicó que le da risa que lo llamen su "Sugar Daddy", puesto que aunque él tiene dinero y una gran fortuna, ella ha trabajado por alrededor de 20 años, desde que se dio a conocer en un certamen de belleza y comenzó su carrera como conductora de televisión.

“Me da risa al igual que a él, sabe lo que es, lo que vale, yo también sé lo que valgo estoy cumpliendo 20 años de trayectoria artística”, indicó Aleida Núñez, quien este lunes 24 de enero cumplió 41 años y su novio le dio costosos regalos como un bolso Gucci.

Finalmente, volvió a recalcar que aún no son novios y que apenas se están conociendo. “No me quiero anticipar a nada, él está en Texas y yo acá, hay que ver tiempos”, dijo la actriz que agregó que quiere un hombre que sea "un caballero, me cuide, me proteja".

