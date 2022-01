¡Con el "sugar" no! Aleida Núñez defiende a su novio tras criticas a sobre su sobrepeso

Desde hace un par de semana la atractiva modelo y actriz Aleida Núñez ha estado en tendencia en las redes sociales, luego de que se señala al empresario Bubba Saulsbury, como su “sugar daddy”, tras darse a conocer varias imágenes en el que el millonario la consiente con un enorme arreglo de flores rojas durante su presentación como la nueva Reina del Mariachi.

Desde entonces la actriz sigue provocando un sin número de comentarios por la relación que mantiene con el estadounidense de 51 años, sobre todo por el aspecto físico de su pareja, quien notoriamente se ve con unos kilitos de más, por lo que sin dudarlo Aleida salió en su defensa y aseguró que es en lo que menos se fija de un hombre.

“Yo como mujer me pueden conquistar, me puedo llegar a enamorar por la esencia, por la forma de ser, por la forma de conquistarme” y agregó que no se puede juzgar a la gente por su sobrepeso, pues en lo personal admira de su pareja su inteligencia, perseverancia, así como los años que ha pasado sacando adelante a su empresa, explicó.

De la misma manera, Núñez se defendió de las personas que hoy la señalan de tener a su "sugar daddy".

“Estoy cumpliendo muchísimos años de carrera, y la verdad no me ofende, me da risa, porque ustedes ya saben lo que he trabado, no me ofende ni a él tampoco, porque él es una persona que está a nivel empresarial y sabe que no tiene que hacer nada de eso por conquistarme”.