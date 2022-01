Querido conductor de "VLA" dejó el matutino para ir a 'Hoy' y salió por esta razón

'Venga la Alegría' (VLA) y 'Hoy' son los programas más importantes de la televisión mexicana, por lo que siempre están en constante rivalidad para atraer la atención del público. Los productores han convocado a los talentos de ambas televisoras, como por ejemplo Fernando del Solar, quien dejó el matutino del Ajusco para ser parte de Televisa.

El conductor argentino se ganó el cariño del público desde que empezó su carrera en la televisión mexicana, pues apareció en 'Insomnia', 'Sexos en guerra' y 'Venga la alegría', en estos dos últimos conoció a quien sería su exesposa Ingrid Coronado, quien se divorció del también actor cuando se le detectó cáncer.

Después de una larga temporada y por problemas de salud, Fernando dejó VLA algo que impactó mucho al público, ya que fue uno de los precursores de la emisión por lo que era muy querido. Tras someterse al tratamiento contra el cáncer, el presentador volvió a buscar nuevas oportunidades para regresar a la televisión y una de ellas fue el programa 'Hoy'.

Fernando del Solar llegó al programa 'Hoy' en 2018 Foto: Especial

Fernando del Solar habla por primera vez de su salida de 'Hoy'

En una entrevista para 'De Primera Mano', Fernando del Solar rompió el silencio y habló sobre su salida del matutino de Televisa en 2018, cuando Magda Rodríguez, quien falleció hace un año, empezó como productora. El público estaba feliz de volverlo a ver, sobre todo junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes llevan muchos años al frente de la emisión.

Explicó que después de tantos años como conductor, ha aprendido a lidiar con diferentes situaciones, como por ejemplo el ser ignorado o que no se le siga la conversación, por ello ha aprendido a alejarse cuando no se siente cómodo en algún lugar.

“Simplemente ahí no fue, como cuando vas a una fiesta y no te gustó esa fiesta, te fuiste temprano, no me gustó y punto, hay otra fiesta al lado que seguramente está mejor”, ejemplificó sobre la situación en el programa 'Hoy'.

“Finalmente era yo quien estaba yendo a un lugar nuevo, entonces, era obvio que yo era el que se tenía que ir, si no estaban de acuerdo, pues era yo y fue por eso que me fui, tan tan”, dijo sobre su salida que se produjo con tan sólo tres meses de haber hecho su aparición.

SIGUE LEYENDO:

"De eso no iba a vivir": Fernando del Solar rompe el silencio y revela cuál es el sueño que nunca cumplió