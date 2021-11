Magda Rodríguez: se cumple 1 año de su muerte; indagan presunto asesinato de la productora de HOY

01 de noviembre de 2020, era un domingo como cualquier otro en el que las familias mexicanas conmemoran el Día de Muertos, esta vez de manera peculiar pues la pandemia por el coronavirus impidió a las personas poder asistir a los panteones para dejar unas flores u ofrendas a sus seres queridos.

Sin embargo, la noticia de la inesperada muerte de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, rápidamente movilizó a los medios de comunicación, algunos aseguraban que era una fake news, pero lamentablemente, no fue así y se confirmó el deceso de la productora.

Las causas oficiales de la muerte de Magda Rodríguez, de acuerdo con sus familiares es debido a un shock hipovolémico, así lo dieron a conocer su hija Andrea Escalona y su hermana la actual productora del programa Hoy Andrea Rodríguez Doria.

Encuentran muerta a Magda Rodríguez

De acuerdo con los relatos de los familiares de Magda Rodríguez, todo parecía ir normal aquel domingo 01 de noviembre, la productora se despertó temprano y pidió un jugo para desayunar a la chica que le ayudaba en las labores domésticas.

Luego de eso pidió a su empleada no molestarla ya que se iba a dormir nuevamente, en eso, Andrea Escalona hija de Magda insistió en hablar por teléfono con su madre y al no tener respuesta decidió llamar a la casa de la productora y exigirle a la empleada la despertara para que tomara su llamada, y es que la conductora ya presentía algo.

Fue así como la empleada doméstica entró a la recámara de la productora y avisó a Escalona que Magda Rodríguez no despertaba, inmediatamente la conductora de Hoy dio aviso a su tía Andrea Rodríguez y ambas acudieron al domicilio de Magda Rodríguez.

Una vez ahí hablaron a los servicios médicos para tratar de reanimarla pero ya era muy tarde, la productora de Hoy habría muerto.

Los servicios funerales se llevaron a cabo en una funeraria al Sur de la Ciudad de México y un sentido homenaje se llevó a cabo durante la transmisión del programa Hoy, el cual produjo durante los últimos años de su vida.

¿Cuál fue la verdadera causa de su muerte?

A lo largo de estos 12 meses, la muerte de Magda Rodríguez ha sido un tema que no se ha olvidado pues, aunque se reveló la causa oficial de su muerte, distintas videntes han revelado que la productora no murió debido a lo que comunicaron sus familiares.

Y es que a tan solo unos meses de la muerte de la productora, al programa Hoy asistió la médium Zulema quien supuestamente hizo contacto con Magda Rodríguez y ésta le reveló que había muerto a causa del contagio de COVID-19

"Ella se vio en una situación expuesta a alguien relacionada con covid. Eso le afectó a ella su salud. Ella me dice que por lo que se conoce que murió, ella fallece por algo que aún no se ha dicho. Ella me da específicamente covid. Ella le transporta esto a alguien, ella se lo da alguien", dijo Zulema en el programa Hoy

¿La asesinaron?

Por otra parte y recientemente Mhoni, la vidente cubana más famosa de nuestro país, durante su programa en El Heraldo de México reveló que hace poco Magda se le presentó en sus sueños y le hizo una fuerte confesión.

Pues de acuerdo con la propia Mhoni Vidente, Magda Rodríguez le reveló que su vida no terminó por un shock hipovolémico como lo dieron a conocer oficialmente y mucho menos por un contagio de COVID-19, sino que alguien habría provocado su muerte.

“La veía muy bien, muy arreglada, pero me decía: ‘es que no me morí, me asesinaron, algo me hicieron para que yo no estuviera todavía en la tierra’, pero es que Magda tienes que ya descansar, tienes que dejar esto…” dijo Mhoni Vidente en las predicciones de El Heraldo de México.

Durante su relato, la vidente cubana aseguró que durante su encuentro en sueños con Magda Rodríguez, la productora le dijo que alguien le había dado algo de comer y eso habría provocado su muerte.

“Eso textualmente me dice; ‘es que no me morí me asesinaron como que me dieron algo a comer’, y yo creo que algo le dieron de comer en cuestiones de brujería” reveló Mhoni Vidente

Cabe mencionar que hasta la redacción de esta nota, y luego de dichas revelaciones, Andrea Escalona no se ha pronunciado al respecto.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 15:59

SIGUE LEYENDO:

Magda Rodríguez recibe homenaje póstumo en su cumpleaños 58; develan placa en Televisa

#TBT Así celebró su último cumpleaños de Magda Rodríguez con las estrellas de Hoy; ¿presintió su muerte?