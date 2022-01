¿No quieren que brille? Tania Rincón estaría siendo saboteada en “Hoy” por este increíble motivo

Tania Rincón es una de las conductoras más bellas y simpáticas de la televisión mexicana desde ya varios años, además, se ha caracterizado por tener un desarrollado sentido de la moda, el cual, no ha podido mostrar durante su estancia en Televisa pues en redes sociales los seguidores de la presentadora se han quejado de que la visten muy feo, incluso, algunos han señalado que la ex conductora de “Venga la Alegría” está siendo saboteada pues no quieren que brille al parejo que sus compañeras de emisión en “Hoy”.

Como se mencionó antes, Tanía Rincón se ha caracterizado por su buen gusto al vestir, sin embargo, cuando publica fotos en sus redes sociales de los outfits que utiliza en “Hoy” sus seguidores explotan pues consideran que el personal encargado del área de vestuario se encarga de hacerla ver ridícula a propósito pues se piensa que no quieren que robe la atención de las conductoras principales.

Cabe mencionar que esta situación se ha presentado desde que se estrenó como conductora de “Guerreros” pues en este programa apareció en diferentes ocasiones con coloridos y extravagantes vestuarios que sus seguidores incluso llegaron a calificar como “ridículos”, por lo que desde entonces comenzaron a hacerle notar que estaba siendo saboteada, además, especularon que todo se debía a su pasado en TV Azteca y a que se encaminaba a desbancar a otras figuras de la televisión como las máximas estrellas.

Tras su inclusión a “Hoy” este problema se acentuó y además aparecer con extrañas combinaciones de colores, también ha aparecido con outits que la han hecho ver más grande y fuera de moda, por lo que sus seguidores, hartos de esta situación, le han pedido encarecidamente que considere regresar a “Venga la Alegría” pues creen que nunca debió salir del matutino de la televisora del Ajusco.

Hasta el momento, Tanía Rincón ha decidido mantenerse al margen de estas teorías y peticiones de sus fans y se desconoce cuál es su postura sobre el supuesto sabotaje del que es víctima, pero lo que sí es evidente que la guapa presentadora de 35 años está más que comprometida con su trabajo y pese las complicaciones que enfrenta sigue intentando ganarse el cariño del público con su carisma natural y con su peculiar sentido del humor, por lo que, por ahora, no ha manifestado tener intenciones de salir de “Hoy”.

Tania Rincón pelea en vivo

Tania Rincón ha demostrado en diversas ocasiones que se muestra en televisión tal como es en la vida real, sin embargo, su personalidad la ha metido en diferentes problemas en el matutino y muestra de ello es que hace unos días protagonizó una pelea en pleno programa en vivo de “Hoy” pues tras una dinámica en la que compitió con “La Chupitos” tuvo un problema de caligrafía que le quitó la victoria, por lo que se molestó y comenzó una serie de dimes y diretes con Liliana Arriaga, nombre real de la comediante, sin embargo, todo fue entre broma y broma por lo que la situación no se salió de control, pero ambas terminaron perdiendo sus puntos y Tania Rincón quedó mal parada por ponerse “grosera” con una invitada.

SIGUE LEYENDO:

Ellos son TODOS los conductores que traicionaron a TV Azteca y participaron en Hoy

VLA desaparece a Hoy; exconductora de Televisa llega al matutino y acaba con la competencia