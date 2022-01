Tania Rincón y el look denim perfecto para mujeres de todas las edades

Para lucir espectacular no hay nadie mejor que Tania Rincón, pues siempre está al último grito de la moda y con los mejores looks que se pueden ajustar a la perfección para todas las mujeres sin que la edad sea un problema. Pues si algo hay que reconocerle a la famosa es que no importa si usa falda, vestido o pantalón, siempre luce perfecta.

En esta ocasión la presentadora apareció con un look denim con el que causó sensación y con el que también demostró que sigue todas las tendencias de moda, ya que atuendos como el de Tania Rincón se comienzan a posicionar como los favoritos de las celebridades.

Además es perfecto para regresar a lo retro y para recordar a una de las parejas más queridas de la década de los 2000, es decir Britney Spears y Justin Timberlake, quienes aparecieron con looks denim en los American Music Awards de 2001 y a más de 20 años de aquella icónica presentación, siguen imponiendo moda.

Pues desde finales del 2021 la tendencia de llevar looks de mezclilla ha ido regresando poco a poco con los atuendos de famosas como Eiza Gónzalez o JLo, esta última creando toda una tendencia perfecta que la ha acompañado en más de una cita con su novio Ben Affleck, ¿a caso no es la mejor prueba para demostrar que los 2000 están de regreso?

Es por ello que no sorprende que Tania Rincón también se sume a esta tendencia de moda que parece se va a colocar como una de las preferidas para el 2022.

Así es el look perfecto de Tania Rincón

La conductora del matutino "Hoy" modeló este magnifico look denim en el que combinó distintos colores de mezclilla, mismos que dieron como resultado uno de los atuendos más icónicos de la famosa.

Para igualarlo simplemente hay que conseguir unos jeans acampanados en color azul claro; mientras que la camisa de botones, también de mezclilla, debe ser en un tono oscuro y con algunos detalles que ayuden a dar un toque "coqueto" al look. Para esta ocasión, Tania Rincón optó por un moño tipo mascada a la altura del cuello.

Finalmente, para complementar el atuendo basta con usar botas negras por debajo del pantalón; mientras que, como accesorios, un par de arracadas y un anillo azul bastarán.

(Foto:@taniarin)

