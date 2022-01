Actriz de “Zoey 101” asegura que Jamie Lynn Spears miente: “Me usó”

Jamie Lynn Spears sigue causando controversia tras el lanzamiento de su libro “Things I Should Have Said”, pues además de desatar la furia de su hermana, Britney Spears, ahora una de sus compañeras de cámara asegura que miente sobre lo que se escribió de ella y su relación cuando estaban en “Zoey 101”.

Jamie Lynn dijo entre lágrimas en una entrevista hace algunas semanas que apoyo a su hermana durante el pleito legal que sostuvo para liberarse la tutela legal que estuvo a cargo de su padre por 13 años; sin embargo, la “princesa del pop” aseguró que la traicionó y que estuvo del lado de su padre para beneficiarse de su fortuna.

Algo que continuaría haciendo con la publicación de su libro, pues en él habla de difíciles episodios en su vida privada y profesional mencionando en más de una ocasión a Britney Spears, quien también puntualizó en que algunos de los relatos son mentira.

Elenco de "Zoey 101". Foto: Facebook

Tal y como lo hizo la actriz Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole en la serie “Zoey 101”, pues en el libro se menciona que aunque eran buenas amigas su relación habría cambiado cuando Alexa se llevó mejor con Kristin Herrera y desde entonces la criticaban, lo que llevó a Lynn a pensar que era una estrategia para quitarle el protagónico.

Alexa Nikolas desmiente a Lynn Spears

Alexa Nikolas comenzó a recibir mensajes en sus redes sociales tras la publicación del libro de Lynn Spears cuestionándola sobre lo que se menciona de ella, por lo que aseguró que la hermana de Britney miente y que la había usado en un video musical para “que ella luciera mejor”.

“Estaba muy sorprendida de verla mentir ahí (…) Es triste ver a alguien que no cambia después de todos estos años. Quisiera regresar el tiempo y decirle a mi yo de 12 años que tiene mucha suerte de no tener una amiga como ella, eres mejor sin ella, no necesitas a gente tóxica en tu vida y te mereces algo mejor”, escribió Alexa.

Añadió que ella dejó de seguir a Lynn en redes sociales ante lo que sucedía con el pleito legal de Britney Spears, por lo que al día siguiente la hermana de la cantante la contactó asegurando que le tenía un regalo, de inmediato Alexa se negó y decidió poner fin a su amistad.

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, añadió.

Alexa Nikolas arremete contra Jamie Lynn Spears. Foto: Instagram @matchthesource

