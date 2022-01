Novia de Santa Fe Klan se somete a este tratamiento de belleza estético

Maya Nazor aprovechó sus ganas de volver a activar su canal de YouTube para sorprender al mundo entero al revelar algunos de los tratamientos de belleza que se realiza. La novia de Santa Fe Klan aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans para contarles lo que se ha hecho en la cara para tenerla así de cuidada.

Al empezar el video, Maya dejó claro que era el primero, aunque después aclaró que se trata del primer video de esta nueva etapa donde quiere darle un uso más seguido y contaste, por lo que considera que es el primero. Posteriormente explicó que iba a contestar las mejores preguntas de la dinámica de Instagram, donde se atrevió a revelar los tratamientos que usa para la cara y un arreglito que se está haciendo actualmente.

“La verdad no llevaba una rutina en especial. Algo que sí jamás, jamás podría hacer falta es todas las noches desmaquillarme. Todas las noches me desmaquillo y lavo la cara y todas las mañanas después de lavarme la cara me pongo bloqueador, antes de maquillarme o de cualquier cosa. Eso a mí me ha ayudado bastante, pero llevo poco haciendo una rutina”, explicó Maya.

¿Qué arreglito se está haciendo estético?

Posteriormente tocó la pregunta de otra fan, que le preguntó si se había hecho un arreglito en la cara, esto para después confirmarle que es hermosa tal y como es. Ante esta pregunta, Nazor fue honesta y dejó claro que no se ha hecho ningún arreglo en la cara. Solo que ahora estaba en un tratamiento dental para enderezarlos con unas bandas transparentes.

“Muchas gracias hermosa, pero no, no me he hecho un arreglito en la cara. Ahorita si me estoy tratando de hacer algo en los dientes. Me los están alineando con alineadores de plástico que me los quité ahorita para que ustedes no los vean y me diga ‘¿qué trae en los dientes?’, aunque casi no se notan. Son super estéticos (…) Pero fuera de eso no me he hecho ningún arreglito.

Antes de terminar el tema dejó claro que por el momento no está en sus planes, pero tampoco está cerrada a que más adelante pueda hacerse algo en la cara o en alguna parte de su cuerpo. Entre otras preguntas que contestó en el video está la de pasar sus rutinas de ejercicio y sobre su relación con Santa Fe Klan.

Te puede interesar: Novia de Santa Fe Klan hace importante petición a sus seguidores | VIDEO