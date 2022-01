Ninel Conde deslumbra con ajustado traje de baño en Florida | FOTO

“El Bombón Asesino” está de regreso en este 2022 más sensual que nunca, con una agenda de trabajo muy apretada luego de meses complicados por la pandemia de Covid-19, pero con los ánimos renovados para este año que se espera sea mucho menos complicado para Ninel Conde que en el 2021.

Ninel se encuentra de plácemes por ahora en las playas de la Florida en los Estados Unidos, mostrando una figura envidiable y además demostrando que en la parte anímica está pasando por un buen momento y con los ánimos renovados para combatir los problemas que vengan por delante.

Sin embargo, sus fans no dejaron pasar la oportunidad de mandarle cientos de piropos por la increíble figura que tiene actualmente, Ninel difundió una fotografía personal con un traje de baño en color blanco que le permite destacar la cintura muy bien marcada, la cadera y el pecho, además del traje de baño, la cantante y modelo luce un pareo de malla transparente.

El amor propio no sólo se trata de hacer lo que te gusta, ese amor también viene en forma de sacrificios.



Despertar temprano y dormir lo suficiente, comer sano o entrenar aunque no nos provoque, trabajar en ese proyecto pendiente aunque no estés tan de ánimos… Son pequeñas muestras de amor hacia nosotros. Tengan siempre presente que cada pequeño esfuerzo te acerca a la meta que tanto anhelas.



Y eso también es una muestra de amor propio. ??

?? @xue_photos