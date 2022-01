Kendall Jenner derrite la nieve, presume diminuto bikini a bajas temperaturas

Kendall Jenner se ha destacado por se una de las mujeres más hermosas del espectáculo, pues con cada look deja al descubierto su increíble figura. Sin embargo, ahora impactó no sólo por posar en bikini, sino también porque lo hizo en la nieve, dejando su cuerpo al descubierto a muy bajas temperaturas.

La hermana de Kim Kardashian es una de las modelos más cotizadas de la industria, pues ha posado para diferentes marcas como Balmain, Chanel, Alexander Wang y Elie Saab, por mencionar algunas; asimismo ha desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York y en el Victoria's Secret Fashion Show.

Kendall Jenner lució un bikini en la nieve

En sus redes sociales como Instagram, constantemente presume sus mejores looks, siendo los más populares en los que posa en bikini, debido a que de esta forma muestra su delgada figura, su abdomen de acero y su diminuta cintura, atributos que tantos suspiros le han robado a sus más de 215 millones de seguidores.

Fue en esta plataforma en donde la también empresaria y dueña de un tequila dio a conocer que se encontraba disfrutando de unas vacaciones en las montañas de Aspen, Colorado, donde se divierte haciendo algunas actividades en la nieve y disfruta del clima invernal.

No obstante, Kendall subió unas fotos que impactaron a sus millones de fans, ya que la también actriz modeló un diminuto bikini, pero en la nieve y a muy bajas temperaturas. Las imágenes recibieron más de 10 millones de likes y se volvieron virales en otras redes sociales.

La protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' usó un traje de dos piezas en color negro y unas botas peludas de la colección otoño 2021 de Miu Miu, las cuales protegieron sus pies de las bajas temperaturas. Además colocó en la descripción “Wim Hof dijo baños de hielo”, haciendo referencia Wim Hof, conocido como “Iceman” (hombre hielo).

El llamado "Iceman" es creador de un método que ayuda a los deportistas a dormir mejor, reducir estrés, tener más energía y enfermar menos, el cual consiste en estar en temperaturas bajo cero, durante al menos 20 minutos por día. Al parecer Kendall Jenner decidió seguir esta técnica pero sin perder el glamur.

