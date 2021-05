Comercial del tequila de Kendall Jenner causa controversia por apropiación cultural | VIDEO

En redes sociales han criticado a la modelo Kendall Jenner debido al comercial que lanzó para su nuevo tequila, pues aseguran que ha hecho apropiación cultural de México.

A través de internet, usuarios han señalado a la guapa famosa de apropiarse de la cultura mexicana, ya que en su nuevo video aparece peinada con dos trenzas, con un sombrero y hasta montando un caballo, sin olvidar que hasta bebe tequila con los campesinos mexicanos.

Ante esto, Jenner decidió desactivas los comentarios de algunas de sus publicaciones de Instagram para evitar los ataques de los internautas, pero esto no detuvo las criticas y acusaciones en su contra.

"Kendall Jenner se apropia de la cultura mexicana para vender tequila: trenzas, sombrero, montar a caballo, beber con agricultores mexicanos", fue una de las reacciones de los usuarios molestos con la modelo.

Kendall Jenner appropriating Mexican culture to sell tequila- braids, sombrero, riding a horse, drinking with Mexican farmers. Can’t decide what’s more cringeworthy, this or her Pepsi ad. Oh wait, there was Fyre Festival too. Just a clueless, anything for a buck, ‘celebrity’. pic.twitter.com/ylHMKX3ztL