“Sex and the City”: Cynthia Nixon asegura que fue difícil volver como Miranda para el estreno de "And just like that"

Tras el estreno de la secuela de "Sex and the city", las protagonistas aseguran que fue duro regresar a la historia. “Fue una decisión difícil volver como Miranda, pero este personaje me ha abierto las puertas a muchos papeles increíbles a lo largo de los años, pero siempre pienso que, 'cuanto más me alejo de Miranda, mejor', porque la gente deja de pensar en mí como ese único papel. Pero cuando llegó el momento de hablar con Michael Patrick King, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis, sobre lo que queríamos hacer quedé fascinada con el proyecto”, comentó en entrevista Cynthia Nixon, que ahora participa en "And just like that".

Nixon, además de retomar el personaje que la hizo famosa, tuvo la oportunidad de dirigir el sexto episodio de la serie, “fue genial, aunque estaba muy nerviosa antes de hacerlo, porque yo no sabía exactamente cómo prepararme, creo que para la próxima sabré mucho mejor de qué preocuparme, pero todos me cuidaron mucho, me ayudaron en la preparación y con el rodaje, fue una buena forma de hacerlo porque es un mundo que conozco y un equipo con el que había estado trabajando durante meses. No digo que no fuera un reto, fue desafiante y ambicioso”.

Antes de que se diera a conocer que se realizaría la serie hubo mucho hermetismo sobre el argumento, mismo que se mantuvo durante las grabaciones, “todo se manejo en secreto sobre todos los guiones, ya que nunca se imprimieron, sólo tuvimos las páginas diarias y teníamos que ser muy cuidadosos para protegerlas de los paparazzi, porque la gente intentaba fotografiar nuestras líneas. Incluso filmamos escenas que eran ficticias, que no ocurrían en la serie, para tratar de despistar a la gente. Fue extremo, pero valió la pena porque la mayoría de la audiencia llegó a la muerte de Mr. Big como una sorpresa”, detalló Cynthia.

Durante la transmisión de "Sex and the city" la serie marcó pauta en moda y aunque en la secuela no fue una prioridad para Nixon fue importante volver a usar el vestuario de Miranda. “Me sentí muy bien, ya que mi personaje está en un momento de su vida en el que intenta averiguar qué es lo que viene y su ropa lo refleja, ya no está en el derecho corporativo, así que no lleva trajes oscuros, pero intenta vestirse bien para su primer día de clases, y se ve fuera de lugar. La hemos visto con looks diferentes dependiendo de lo que ocurre en su vida, es como su adolescencia. Está probando diferentes estilos en estos 10 episodios, porque realmente se está buscando a sí misma”.

Por problemas personales Kim Cattrall no participó en la secuela.

Es una adaptación del libro escrito por Candace Bushnell.

Ambientada y filmada en la ciudad de Nueva York.

La serie se estrenó en Estados Unidos el 6 de junio de 1998.

Con 94 episodios concluyó el 22 de febrero del 2004.

