¨Me decían que me iban a matar¨: Amante de Eduin Caz habla de amenazas por destapar infidelidades | VIDEO

Hace unos meses, el famoso cantante de Grupo Firme, Eduin Caz se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que una fan compartiera un video en el que reveló que tuvo una noche íntima con él, desatando especulaciones sobre una posible infidelidad hacía su esposa.

En la grabación, que inmediatamente se volvió viral, vemos al reconocido intérprete dormido en una cama mientras la supuesta amante toma el video. Horas más tarde la joven confesó que el video no es reciente y tiene varios años.

Ante el escándalo, Eduin Caz subió un video en Instagram en el que aseguró que el video es real y fue tomado hace unos años. Además, detalló que su esposa sabía de ese encuentro y denunció a la joven de intentar extorsionarlo.

El pasado jueves 20 de enero, Stephanie Hernández, presunta amante de Eduin Caz, concedió una entrevista en el programa Ventaneando en donde habló sobre el escándalo que protagonizó hace unos meses.

Sin guardarse nada, la joven confesó que no obtuvo ningún tipo de amenaza por parte del intérprete de "Ya supérame", "El tóxico" y "Hablando claro", pero los fans de Grupo Firme si la agredieron y amenazaron de muerte.

"Me daba miedo salir de casa. Me decían que si me veían me iban a matar. Esa no fue mi intención", contó la joven a las cámaras de Ventaneando.