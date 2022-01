Supuesta amante de Eduin Caz narra cómo pasó la noche con el vocalista de Grupo Firme: "Su hermano nos llevó de cenar"

Tras la publicación y viralización del video que prueba que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, le fue infiel a su esposa, la supuesta amante del cantante relató cómo fue su amorío.

En entrevista con Ventaneando, Stephanie Hernández aseguró que cuando pasó la noche con Eduin Caz ella tenía 21 años y desconocía que el integrante de la banda del momento era casado, sin embargo "las cosas se dieron y pasó lo que pasó".

Al relatar su aventura con el cantante, la joven afirmó que todos en Grupo Firme supieron que pasó la noche con el vocalista e incluso, el hermano de Eduin Caz les llevó comida a la habitación.

"El hermano nos llevó de cenar a la habitación", expuso para luego puntualizar que al ser familia era natural que no lo echara de cabeza.

Previamente, la joven había relatado por medio de su cuenta de TikTok que en el año 2019, Grupo Firme fue a su ciudad, y ya que estaba formando una amistad con uno de los integrantes, fue invitada al after después del concierto. Allí conoció a Eduin Caz, quien se acercó a abordarla y tras una plática, terminaron pasando la noche juntos.

Según su versión, ella se decidió a publicar el video porque una amiga de Tijuana quedó como mentirosa luego de que reveló que Eduin no le era fiel a su esposa, ya que el vocalista negó este hecho, ante lo cual, Stephanie Hernández se molestó y salió a la defensa de la chica al mostrar evidencia de lo referido.

"Mi amiga quedó como una mentirosa, entonces pues dijo 'voy a respaldarla'; soy una persona que sabe aceptar cuando la regó, cuando tuvo un error, entonces sí reconozco que estuvo mal lo que hice, fue un arranque de coraje", relató para Ventaneando.

Por su parte, Eduin Caz asegura que Stephanie quiso extorsionarlo con el video, por lo que, poco después de su desliz, el cantante le enseñó el video a su esposa, quien decidió darle una segunda oportunidad.

Supuesta amante de Eduin Caz niega haber querido extorsionar al vocalista de Grupo Firme

Al ser cuestionada sobre si era cierto que quiso extorsionar a Eduin Caz, la joven aseguró que eso no era cierto y refirió que las imágenes que compartió no fueron de índole sexual, por lo cual no procedería la Ley Olimpia, a pesar de que esta protege a hombres y mujeres.

"Si yo lo hubiera extorsionado, eso es un delito, yo estuvieran en la cárcel, pero no procede, yo consulté con mi abogado y no procede la Ley Olimpia, aunque sí respalda a hombres y mujeres, pero no fueron imágenes sexuales", señaló Stephanie en exclusiva para el programa de Pati Chapoy.

