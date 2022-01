Acapulco Shore: Así luce esta exintegrante del reality show a tan solo unos días de convertirse en mamá

Este martes 18 de enero, la novena temporada de Acapulco Shore se estrenó a través de un famoso canal de paga y la plataforma Paramount plus, pero en esta nueva edición la única integrante original de dicho reality show que participa es Karime, pues sus demás excompañeros no quisieron participar.

A lo largo de nueve temporadas, hemos visto a muchos nuevos integrantes que se han aventurado a ser parte del reality show más polémico, pero algunos no han tenido una grata experiencia, tal fue el caso de Nicole quien fue parte de la tercera temporada de Acapulco Shore.

Pese a que fue seleccionada por la producción para ser parte del polémico reality show, sus compañeros no la recibieron muy bien pues aseguraron que no encajaban con ellos por lo que le pidieron que se fuera de la casa, esto luego de jugarle varias bromas pesadas y siempre atacarla por su físico pues en ese momento no tenía una figura escultural como la llegó a tener hace unos meses.

Nikki va a ser mamá

Tras su paso por Acapulco Shore, Nikki o Nicole, trabajó como modelo y logró superar esa época, y ahora está a tan solo unos días de convertirse en mamá de una hermosa niña a la cual va a nombrar Macarena. De acuerdo con la propia Nicole, su bebé va a nacer en los últimos días del mes de enero, por lo que la cuenta regresiva ya comenzó para la ex Acapulco Shore, ante esto, Nikki ha compartido varias fotografías de cómo luce con su pancita de embarazo.

Sus seguidores la han llenado en halagos pues aseguran que luce muy bonita con su vientre abultado y que además será la mejor mamá y más guapa, además le envían buenos deseos para que todo salga bien a la hora del parto.

Los Shores papás

Nikki no es la única ex integrante de Acapulco Shore que se convirtió en madre pues a ella se unen Tania Gattas y Fernando Lozada quienes también ya tienen hijos. Cabe señalar que Fernando fue parte de la primera temporada de Acapulco Shore y el primero en casarse y convertirse en papá, etapa que comparte con sus seguidores a través de un reality show.

Fue en 2020 cuando Tania quien entró en la misma temporada que Nikki que se convirtió en madre de un niño llamado Gael, la joven comparte fotos y videos de su bebé a través de sus redes sociales.

