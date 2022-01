¿Memo Ríos padece Alzheimer? El famoso comediante aclara la verdad

Desde hace varios meses, han circulado diversos rumores acerca del estado de salud del famoso comediante mexicano, Memo Ríos, incluso, en algunos medios se llegó a asegurar que padecía Alzheimer, por lo que el también cantante decidió salir a dar la cara para aclarar la verdad y ponerle fin a todas estas versiones.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” donde el cómico de 75 años señaló que está mejor que nunca y recordó que el rumor de que padece Alzheimer inició como parte de una broma durante una entrevista ante diferentes medios donde se le olvidó una palabra, además, señaló que a todos los que inventan rumores sobre su salud, les desea lo mismo, aunque con mucho cariño.

“Lo dije de broma porque ya sé que iban a manejar eso y hay una Instagram, un Facebook que ya me morí etcétera, bueno yo les deseo lo mismo, pero con mucho cariño a todos los que me quieren tanto, pero entre más de esas notas que sean falsas y las proyectes se está proyectando tu alma, les agradezco porque es promoción”, señaló el comediante que se caracteriza por sus rimas.

Cabe mencionar que, en otro momento de la entrevista, el emblemático comediante que brilló en “¡Quiero Cantar!” de Venga la Alegría aprovechó para hacer énfasis que se encuentra mejor que nunca y reveló qué es lo que se encuentra haciendo actualmente, asimismo, dejó entrever que este tipo de rumores sí le afectan pues considera que no está bien jugar con la salud de las personas.

''Es una enfermedad que nadie se le desea, cualquier enfermedad no se le desea nadie, ni siquiera una gripe, porque cuando te enfermas de gripe se te ponen los nervios de punta y no, no, no. Seguimos haciendo muchas cosas y sigo con las conferencias'', finalizó el comediante que saltó a la fama en la década de 1980.

¿Qué hace Memo Ríos actualmente?

La fama de Memo Ríos tuvo su pico más alto en la década de 1990 gracias al programa “Humores… los comediantes”, el cual, le dio una gran proyección en su carrera y loe llevó a presentarse en diferentes espacios de Televisa y realizar presentaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, incluso en algunos otros países.

Luego de algunos años, Televisa decidió quitarle la exclusividad y tuvo apariciones en otras televisoras con un éxito moderado. Cabe mencionar que el querido comediante también se lanzó como escritor y publicó el libro “Vive Mejor”, el cual, le abrió las puertas para convertirse en conferencista de Smart Speakers pues busca transmitir la idea de que las personas pueden conseguir cualquier cosa cuando se tiene buen humor.

Como se mencionó antes, hace unos meses Memo Ríos fue uno de los participantes de “¡Quiero cantar!” de “Venga la Alegría" donde demostró que su memoria está mejor que nunca pues interpretó varias canciones sin olvidar la letra.

SIGUE LEYENDO:

La austera boda de Franco Escamilla y Gaby Salazar en la que lo único que sobró fue amor

¿Freddy Ortega se niega a tener hijos? Así lo reveló | VIDEO