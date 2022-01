Finalmente, la plataforma de streaming Prime Video, liberó el nombre de la nueva serie basada en "The Lord of the Rings" y ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media. Amazon anunció el título oficial para su nueva apuesta será “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, (The Lord of the Rings: The Rings of Power en inglés).

Aunque ya se había anunciado que esta producción llegaría el 2 de septiembre de este año, con este video se hizo oficial la fecha.

Noticia en desarrollo...