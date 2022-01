"¿Cuál mensaje?": Babo de Cártel de Santa confronta a Roberto Martínez tras declaraciones

Una nueva polémica se ha generado entre los fanáticos de Cártel de Santa y de Roberto Martínez, luego de que el Babo confrontó al youtuber por las declaraciones que ofreció en un reciente video. El hecho ya despertó las alarmas en el mundo del entretenimiento, aunque otros más esperan que pronto los famosos puedan reunirse.

A través de redes sociales Babo desmintió por completo al youtuber, quien en uno de los episodios de su podcast "Creativo" aseguró que ha enviado mensajes al rapero para que se una a la conversación; sin embargo, nunca le ha respondido. Debido a la importancia de estos dos personajes, las declaraciones se volvieron virales y en poco tiempo llegaron a los oídos del cantante.

Por lo que, con todo y pruebas, confrontó a Roberto Martínez para desmentir que ha sido invitado a participar en el podcast. Para ello, el intérprete de "Si te vienen a contar" sólo necesitó dos historias. En la primera de ellas compartió el fragmento exacto en el que el youtuber reveló al conductor Adrián Marcelo que el Babo ha ignorado sus mensajes.

Y es que durante la conversación entre los famosos, el rapero salió a conversación cuando Adrián Marcelo aseguró que no asistiría al podcast. "Es invitación abierta, ya le he mandado mensajes, pero yo no me tomo el rechazo personal", respondió el youtuber.

Ante la situación, Babo compartió una captura de pantalla de un chat de Instagram con Roberto Martínez; sin embargo, la imagen muestra que el cantante originario de Nuevo León nunca recibió una invitación para formar parte de "Creativo"."¿Cuál mensaje me mandaste? ¡Tiroso!", escribió en la historia.

(Foto: @OjYerid)

Hasta el momento Roberto Martínez no ha respondido a las declaraciones del rapero; sin embargo, sus fans lo convirtieron en la imagen de nuevos memes, pero no pierden la ilusión de que el intérprete de "Los mensajes del WhatsApp" se sume a la lista de invitados del podcast.

SIGUE LEYENDO

"En Tepito piratean de todo": Babo de Cartel de Santa reacciona a IMITADOR que convive con sus fans

Cartel de Santa: "Millonario" queda libre a dos meses de ser detenido por presunto homicidio | VIDEO