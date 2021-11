"En Tepito piratean de todo": Babo de Cartel de Santa reacciona a IMITADOR que convive con sus fans

Babo de Cartel de Santa es uno de los artistas más polémicos de la música en nuestro país, pero también es muy querido por los millones de seguidores del grupo regio. Por esa razón, cuando los fanáticos se lo encuentran en la calle, es muy normal que le pidan fotografías o se acerquen a él para saludarlo.

Pero en esta ocasión no se trató del cantante de Cartel, sino de un imitador que salió a la calle y se hizo pasar por él. En un video que se hizo viral se puede ver al imitador que va en una camioneta Pick Up y permite a los seguidores del grupo que se suban y se tomen fotos con él. Lógicamente los fanáticos no saben que se trata de un impostor.

Al enterarse de lo sucedido, Eduardo Dávalos de Luna "Babo", compartió el video en su cuenta de Instagram y de manera irónica comentó: "En Tepito copian de todo". El cantante regio tomó con muy buen humor lo sucedido y comentó en tono de broma que lo habían pirateado en Tepito.

"En Tepito piratean lo que sea"

Con el paso de los años, "Babo" se ganó el cariño de la gente, gracias a los éxitos de el Cartel de Santa y también a su carisma fuera del escenario. Por esa razón es que los fanáticos siempre le piden fotografías cuando se lo encuentran en la calle.

Tras ver el video que se hizo viral, el autor de Todas mueren por mí, Bombos y Tarolas y Vaya, vaya, comentó sobre lo sucedido en Tepito. El comentario fue irónico y con su muy particular sentido del humor. “En Tepito piratean lo que sea” con un emoji de fantasma, escribió en Instagram.

Lejos de molestarse, se tomó la situación con gracia. En el video se podía ver que no sólo se acercaban adultos a pedir una fotografía, también eran niñas y niños los que acudían al presunto artista a saludarlo y a pedirle fotos.

Babo tomó con humor lo sucedido en el video viral

