Hwang In Yeop: Los mejores dramas coreanos del actor para celebrar su cumpleaños

¿Quién es Hwang In Yeop? El actor surcoreano de doramas está celebrando su cumpleaños número 30 (31 en edad coreana). En 2020 se postuló como uno de los idols más populares del año gracias a su primer protagónico en la pantalla. En redes sociales sus fans compartieron mensajes de felicitación.



Hwang In Yeop nació el 19 de enero de 1991 y como en Corea del Sur ya es miércoles, las llamadas HIYILI compartieron tweets con felicitaciones al actor, quien trabaja bajo la agencia KeyEast. Debutó en 2017 como modelo y a pesar de su edad, quiere convertirse en un referente en la actuación. Estos son algunos de sus mejores doramas para conocer mejor al actor y celebrar su día de nacimiento.

Doramas de Hwang In Yeop para conocer al actor

The Sound of Magic

El drama se estrenará próximamente, será su segundo protagónico. La trama sigue la vida de Yoon Ah Yi, una estudiante de secundaria que se hace cargo de su hermana menor, pues desconoce el paradero de sus padres. A pesar de su situación, es una de las mejores de su escuela.

Por otro lado está Na II Deung, un joven que compite con la protagonista para conseguir el primer lugar, pero comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Además, todo cambiará cuando conozcan a Lee Eul, un hombre misterioso que los hace creer en la magia.

True Beauty

Dorama de Cha Eun Woo que sigue la vida de una joven considerada fea, por ello sufre de bullying en su antigua escuela. Sin embargo, su padre sufre un fraude y deben volver a su antiguo barrio. Tras cambiarse de escuela, decide esconder su verdadero rostro bajo el maquillaje, siendo una joven hermosa. Aunque no contaba con que el chico más popular de su salón descubriera su secreto.

18 Again

Es el remake coreano de "17 Again" de Zac Efron. El actor Hwang In Yeop interpreta a Goo Ja Sung, un estudiante y jugador de baloncesto. La trama sigue la vida de un matrimonio que se desmorona, además, su esposa e hijos no quieren al jefe de la familia, por lo que desearía volver a sus años de juventud. Un día despierta y descubre que es su yo de 18 años, por lo que cambia de nombre y decide vivir su segunda oportunidad en la vida.