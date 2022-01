Claudia Martín confirma romance con guapo actor que trabajó con Maite Perroni: FOTOS

El 2021 no fue el mejor año para Claudia Martín debido a que estuvo envuelta en diversos escándalos derivados de su divorcio del productor de televisión, Andrés Tovar, quien presuntamente habría iniciado su relación con Maite Perroni cuando aún estaba casados, sin embargo, la todo parece indicar que el 2022 será un mejor año para la actriz pues decidió darse una nueva oportunidad en el amor y confirmó su romance con un guapo actor.

Fue a través de sus redes sociales donde el pasado fin de semana Claudia Martín publicó una foto en la que aparece abrazando y besando a su colega, Hugo Catalán y por si faltara algo para confirmar su romance escribió “Contigo”, además agregó algunos emojis de corazones, por su parte, el apuesto histrión también compartió dicha foto en su perfil de Instagram y escribió “Un día me crucé con la mirada de un ángel”.

La noticia del nuevo romance de Claudia Martín tuvo una gran repercusión en redes sociales pues sus seguidores celebraron que haya podido dejar atrás el sombrío episodio que pasó con Andrés Tovar y Maite Perroni, quienes confirmaron su romance a pocos meses de que el productor se divorciara de la actriz.

Cabe mencionar que algunas personalidades de la farándula también hicieron acto de presencia en las románticas publicaciones de la nueva pareja y además de felicitarlos les desearon lo mejor. Sebastián Rulli, Juan Martín Jáuregui, Diego Klein, Aaron Balderi, Ela Velden y Gabriela Castillo fueron algunas de las personalidades que reaccionaron a la confirmación del romance de Claudia Martín y Hugo Catalán.

¿Quién es Hugo Catalán y que tuvo que ver con Maite Perroni?

El nombre completo del nuevo novio de Claudia Martín es Hugo Emilio Catalán Beltrán, quien es originario de la Ciudad de México y tiene 39 años, aunque no hay mucha información acerca de su infancia y adolescencia se sabe que desde muy joven se interesó por la actuación por lo que se inscribió en el Centro de Formación Actoral (CEFAC) de TV Azteca y una vez que se graduó comenzó su carrera artística en algunas películas y telenovelas de la televisora del Ajusco.

Algunas de las telenovelas en las que ha participó Hugo Catalán son “Al norte del Corazón”, “Se busca un hombre” “Amor Legal” y “Contrato de amor”, tan solo por mencionar algunas, mientras que en la pantalla grande destacan las cintas, “Así del precipicio”, “Sincronía”, “Cuatro lunas” y “What we may become”, entre otras. Cabe mencionar que también apareció en un par de capítulos de “Como dice el dicho”.

En cuanto a series de televisión ha participó en “Señora Acero”, “Luis Miguel, la serie” “Falsa identidad”, “La Casa de las Flores” y “El Juego de las llaves” en la que compartió créditos con Maite Perroni, cabe mencionar que este dato ha causado una gran controversia pues algunos seguidores de Claudia Martín ya la pusieron bajo advertencia y le pidieron cuidar su relación para que no la ex RBD no vuelva a arrebatarle una pareja.

