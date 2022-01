Claudia Martín está lista para tener nuevo romance; busca un hombre “honesto" y "respetuoso"

Claudia Martín decidió abrir su corazón y compartir cómo ha sido su vida tras confirmar su divorcio con Andrés Tovar, debido a rumores de infidelidad con Maite Perroni.

En una entrevista con la revista TVyNovelas, la actriz mexicana reveló cómo se sintió a partir de su separación.

“Creo que fue todo lo contrario, porque descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije ‘de aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona’, y eso hice, no me detuve. Hoy por hoy, agradezco todo lo vivido, porque eso conforma la mujer que soy en este momento”, expresó.