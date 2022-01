Bono revela que se avergüenza de la mayoría de las canciones de U2 y hasta del nombre del grupo

U2 es una de las bandas más famosas de Irlanda y hoy en día no hay quien no conozca alguna de sus canciones. Sin embargo, para todo hay gustos y puede ser que no a muchos les agrade, incluyendo al mismísimo Bono, vocalista de la agrupación, quien dejó a medio mundo con la boca abierta tras declarar sentirse avergonzado por sus melodías.

Las revelaciones las hizo en una entrevista en el podcast "Awards Chatter", misma que fue difundida por The Times y que se viralizó de inmediato. "He estado en el coche cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio. Me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Estoy tan avergonzado de ellas. Me dan vergüenza ajena", mencionó el cantante.

Sin embargo, no todo es tan malo, pues dice que probablemente "Vértigo" es la canción que más lo enorgullece, pes "es la forma en que se conecta con la multitud", explicó el líder de U2.

Bono, sigue incómodo con el nombre de la banda

Pero si las declaraciones de Bono no pararon ahí, pues recordó que en un principio no le agradó el nombre de la banda: U2, pero terminó "convencido" por su colaborador Paul McGuinness, quien argumentó que éste era bueno, pues se vería "genial una letra y un número en una camiseta".

Sin embargo, parece que su idea nunca cambió, pues dijo de manera tajante que no le gusta el nombre, "todavía no me gusta mucho el nombre", reiteró como para dejar en claro su inconformidad.

Fue así como las palabras de Paul David Hewson, nombre real del cantante, fueron destrozando a su grupo por completo, pues también criticó su propia voz. “Solo me convertí en cantante, como, recientemente. Tal vez aún no ha sucedido para los oídos de algunas personas y lo entiendo”, mencionó.

Si deseas escuchar el podcast DALE CLIC AQUÍ.

Con información de New York Post

SIGUE LEYENDO:

"Tengo dos puntadas en el nies": Kalimba revela que sufrió lesión anal cuando era niño

Festival “When we were young”: Anuncian el cartel y explotan los MEMES más EMOS

Germán Ortega denuncia a productores que piden tener muchos seguidores en redes para obtener un contrato | VIDEO