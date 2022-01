Festival “When we were young”: Anuncian el cartel y explotan los MEMES más EMOS

Aunque la subcultura Emo (emotional) no es algo que llegó con el nuevo milenio, sí se dio a conocer de manera exponencial en todo el mundo y en nuestro país se habló mucho de estos jóvenes que desatacaron por tener un gusto particular por el color negro y peinados algo extravagantes. Sin embargo, también llamó mucho la atención la música que escuchaban; muchas de las bandas se popularizaron y marcaron a toda una generación.

Ahora, como todo vuelve (basta ver el 90's Pop Tour) se anunció un festival que emocionó a más de uno, en especial a esos "chavitos" que se sentían incomprendidos y que hoy en día seguro manejan una filosofía de vida muy diferente. Se trata del “When we were young” (Cuando éramos jóvenes) que se realizará en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Quiénes estarán y cuándo será?

El magno evento que busca reunir "toda la tristeza" de una generación se llevará a cabo el próximo 22 de octubre de este año (a la espera de que no lo arruine la pandemia). Tendrá un costo de 19.99 dólares (poquito más de 400 pesitos) y contará con la participación de varias agrupaciones reconocidas como:

My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, AFI, Avril Lavigne, A Day to Remember, Boys Like Girls, The All American Rejects, 3OH!3, Paramore, The Used, Dance Gavin Dance y muchas otras no menos importantes.

Brotan los memes tras el anuncio de “When we were young”

Como era de esperarse, mucho de los jóvenes que entonces escucharon a estas y otras bandas, se emocionaron mucho con la mención del festival. Sin embargo, esto lo manifestaron a través de los tradicionales memes, mismos que resultaron ser graciosos por el genio que tiene. A continuación te dejamos algunos:

