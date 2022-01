Germán Ortega denuncia a productores que piden tener muchos seguidores en redes para obtener un contrato | VIDEO

El comediante Germán Ortega dijo que es triste que para conseguir trabajo dentro del mundo del espectáculo, sea necesario tener cierto número de seguidores en redes sociales y aunque no ha sido su caso, sí sabe de algunos compañeros que han tenido la amarga experiencia.

En un video presentado en De Primera Mano, el actor mencionó que respeta a las personas que se dedican a eso, como los llamados influencers y las celebridades que abrieron sus canales, pues se lo han ganado y para eso viven, pero tiene molestia hacia los productores que le agregaron este requisito a la petición de un papel.

"Se lo dejo al criterio de cada quien. La vida da muchas vueltas, una cosa es la fama y otra es el prestigio. Que quede claro: yo no estoy atacando a ellos, porque merecido tienen su lugar cada quien. No me quita el sueño, pero sé que tengo que trabajar un poco más las redes", platicó.

Qué dijo de los influencers que han perdido el piso

Ortega, quien es uno de los comediantes más reconocidos de México, opinó que los jóvenes que han alcanzado la fama gracias a las redes sociales y "han perdido el piso" realmente lo necesitan:

"Si alguien se trepa de un ladrillo y se marea, está bien porque lo necesita, cuando se caiga va a reaccionar.Una vez perdí el piso, me puse una hasta la ma$%&... para mi no ha sido fácil estar en esta carrera", comentó.

Sobre esto, los conductores mencionaron que se tienen que trabajar las redes sociales, pues es parte de la modernidad en el medio del espectáculo. En este caso, compararon el hecho con la serie de Netflix, "Black Mirror", algo que se vive de alguna forma en la vida real.

