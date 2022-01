2000's Pop Tour: Ésta es la "radical" cláusula que impuso Ari Borovoy a los artistas | VIDEO

Tras el éxito rotundo de la gira 90's Pop Tour, los organizadores quisieron aprovechar para consentir a la generación de la década que le siguió a través del 2000's Pop Tour, mismo que ya tiene cartel: fueron anunciados Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Nikki Clan y Kudai entre otros.

Esto emocionó a muchos y dejó insatisfechos a otros, pues preguntaron por varios artistas como RBD, HaAsh, Belanova, Belinda y Moderatto. Sin embargo, el camino es largo y todo puede suceder. Por ahora, la atención se postró en un anuncio que realizó el cantante Ari Borovoy sobre una particular cláusula del contrato.

¿Qué dijo Ari Borovoy sobre la cláusula del 2000's Pop Tour?

Durante la presentación, el también productor dijo que existe un detalle en el contrato y va de la mano con lo que no deben hacer antes y durante los conciertos o de lo contrario nadie cobraría ni un centavo:

"After se puede lo que quieras. Lo que cada uno de los artistas quiera lo puede después del show. Hay una cláusula muy importante que todos los artistas firman donde, como nosotros no somos policías, hay gente dentro del staff que si ve a alguien tomar, porque ya hemos tenido varios accidentes en el 90's Pop Tour... si toman un poquito no cobra todo el grupo", explicó con severidad.

En este caso, recordó que hubo detalles en la gira anterior que propiciaron llegar a este "extremo", sin importar que sea "una sola copita". Omar Chaparro, quien estaba en la presentación, dijo que era algo radical y mencionó que deberían estar permitidas tres copas a lo que Ari respondió que con eso él ya estaría tirado.

El exOV7 argumentó que es cuidado y respeto al público que paga su boleto para ver el show. Esto mismo fue respaldado por los conductores de De Primera Mano, quienes dijeron que a todo el mundo le gusta el trago, pero nadie debe cumplir con sus obligaciones bajo los efectos del alcohol.

