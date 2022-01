Yo soy Betty la fea: El misterio que la serie jamás respondió

Fernando Gaitán dejó su huella en el mundo como el guionista de la telenovela más exitosa en planeta: Yo soy Betty la fea, aunque la vertiginosa forma en la que escribió este drama ocasionó que hubiera algunos huecos en su trama que jamás se pudieron solucionar.

La mayoría de estos asuntos sin resolver, como qué ocurrió con Karina Larson después de ser rechazada por Armando Mendoza, quedaron como asuntos menores en los que no se necesitaba pensar; sin embargo, hubo un hecho que los más fanáticos de la serie aún no perdonan.

Inesita fue uno de los personajes más queridos por los espectadores, debido a que además de ser la voz de la razón, también era una persona que traía una triste historia detrás de sí.

Durante los primeros episodios de esta producción creada por el Canal RCN de Colombia, el personaje interpretado por Dora Cadavid, dio a conocer que su marido la había abandonado hace dos décadas.

La mujer no tenía ilusión de que su esposo, Rafael Muriel, regresara a casa, pues nunca dio una razón para irse o alguna señal de vida durante toda la adolescencia y adultez de sus hijos.

Hugo Núñez hizo el papel del esposo de Inés.

¿Qué pasó con el personaje?

La trama pudo quedarse ahí; no obstante en Netflix, durante el episodio 218 de la serie, se muestra que Rafael, interpretado por el actor Hugo Núñez, regresó a la vida de la mujer después de que esta desfalleciera por el intenso trabajo al que la somete Hugo Lombardi.

Pese a que él le intenta explicar a Inés Ramírez qué ocurrió con él durante toda esta etapa, el hombre no aclara mucho y solamente le informa que se irá.

El gran corazón de la costurera hace que le permita a su esposo quedarse durante todo el día en su casa. Aunque se encuentra exhausta de trabajar, la señora de la tercera edad sigue con sus labores en Ecomoda. Después de que Inesita se va a trabajar, el hombre asegura que la única razón por la cual regresó es para poder morir a lado de la mujer con la que se casó.

Durante su jornada llama a casa para ver si Rafael sigue ahí, pero no obtiene respuesta. Al llegar a su domicilio, la amiga de Beatriz Pinzón Solano se percata de que el sujeto no se fue y le ofrece algo de cenar.

La última vez que se ve al hombre es al día siguiente, cuando vuelven a hablar, ella le pide que se quede en casa hasta que acabe el día, debido a que no tiene ningún lugar a dónde ir.

Sin embargo, no se vuelve a saber nada de esta persona, Inés no vuelve a mencionarlo y además no se muestra de nueva cuenta ninguna escena dentro de la casa de ella o algún problema relacionado con su vida a lado o sin el sujeto que la había abandonado.

Poco después de esto, la atención del drama se centra en el viaje de Beatriz en Cartagena, por lo que los demás personajes secundarios son dejados en segundo plano.

La oportunidades en las que pudo haberse mostrado la resolución de esta historia eran muchos, pues la asistente de Lombardi pudo haber hablado de perdón con Pinzón cuando esta se sentía traicionada por Armando o inclusive pudieron haber asistido a la boda de la protagonista juntos en el final de la novela, pero el asunto se dejó como un misterio que nunca tendrá respuesta.

