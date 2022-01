Mía Rubín se luce en look de Rockstar y revive la mejor época de Erik Rubín

La joven cantante, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, se ha convertido en una de las promesas de la música y también en un referente de moda para muchas jovencitas, y es que Mía Rubín ha sabido lucir los mejores looks en redes, como el más reciente con estilo Rockstar que revivió la mejor época de su padre.

La familia Rubín Legarreta se ha mostrado muy unida y recientemente se les vio celebrar a la más pequeña de la casa, nos referimos a Nina, quien hace unos días celebró sus 15 años desde Nueva York, ciudad a la que viajaron todos para disfrutar de unas lujosas vacaciones.

La joven de 16 años, decidió seguir los pasos de su padre y actualmente trabaja en su carrera como cantante, mientras que su hermana menor, Nina, ya ha incursionado en el mundo de la actuación, lo que deja ver que las jóvenes harán todo lo posible por poner en alto los nombres de sus progenitores.

Mía Rubín se luce como Rockstar

Mía, que recientemente vivió su primer momento incomodo como artistas al caer en el escenario mientras hacía un dueto con su padre, hoy parece reivindicarse y mostrar su lado más chic, pues este jueves compartió con sus miles de fans una fotografía en la que se luce como Rockstar.

Leyenda

"Me gustó mucho tu chamarra @erikrubinoficial", fueron las palabras que la joven cantante escribió para acompañar la publicación en Instagram, misma en la que se le ve luciendo una chaqueta negra de cuero con estampado, con un estilo muy rockero y juvenil.

La hija mayor de la querida conductora del matutino "Hoy", acompañó la pieza de estilo rebelde con un top de tirantes y aretes dorados, dejando ver que es una chica que gusta de la moda, al igual que su mamá, quien es un ícono del fashionismo y la sofisticación.

Revive la mejor época de Erik Rubín

Con su look de estrella de rock, Mía hizo un homenaje a su padre, no sólo por traer puesta su chamarra, también por revivir los mejores años del cantante, pues fue en los 90 cuando alcanzó la fama, época en la que se le podía ver luciendo un look más rebelde que el que muestra ahora.

En una publicación del propio Rubín, donde dejó ver una instantánea que fue tomada en los años 90, lo vemos con su cabellera larga y rizada, luciendo un look negro con chamarra de cuero, jeans, camiseta y una arracada dorada a juego con una cadena del mismo color, justo como el contraste de colores que hizo su hija en su reciente sesión de fotos.

