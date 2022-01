Rosie Rivera ODIABA a su hermana Jenni, así lo reveló la tía de La Diva de la banda

La polémica en la familia Rivera, está lejos de terminar pues ahora Pita Saavedra, hermana de Doña Rosa, madre de La diva de la Banda hizo fuertes declaraciones en redes sociales, en contra de su sobrina Rosie.

Y es que Pita Saavedra salió en defensa de los hijos de Jenni, a pesar que cuando La Diva de la banda murió su relación entre tía y sobrina no estaba en los mejores términos, pues estaban distanciadas debido a problemas supuestamente por un automóvil.

Sin embargo, es conocido que Pita y Jenni antes de esto, fueron muy unidas y siempre estaban juntas, por lo que las declaraciones que hizo recientemente la hermana de Doña Rosa causaron controversia.

De acuerdo con la propia Pita, en una ocasión estaban todos los Rivera reunidos en una casa, pues esperaban unos premios que le entregarían a Jenni, por lo que estaban muy emocionados pues su carrera cada vez era más fructífera.

Ante esto, la única que faltaba en dicha reunión era Rosie, sin embargo, al poco tiempo llegó y muy enojada se expresó en contra de su familia que esperaban ver los premios donde aparecería su famosa hermana.

Y es que según Pita, Rosie muy enojada comenzó a gritar que odiaba a su hermana Jenni Rivera, sin embargo, asegura que La Diva de la banda amaba y consentía a su hermana menor como a nadie.

“Ella llega con aquel carácter bipolar horrible que no sabe cuando anda de buenas o de malas, entonces, estábamos todos en la sala y llega…¡ya están otra vez pendientes de la pinche Jenni me tienen harta, como la odioooo!, así lo dijo, no fue una vez, fueron que yo escuche tres veces más o menos” dijo Pita en dicho video