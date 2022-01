"No seas gacho": Yuri comparte divertido VIDEO luchando contra el Covid-19

¡No pierde el ingenio! Yuri sacó toda su creatividad para enviar un importante mensaje a sus seguidores en medio del repunte de contagios de Covid-19, que en los últimos días ha llevado a México y a otros países a romper récord en el número de casos nuevos.

Es por ello que la famosa pide no bajar la guardia y mantener todas las medidas sanitarias como quedarse en casa con tal de que el "bicho" se controle. "Hagan caso", dijo la cantante mientras el Covid-19 se la llevaba, hecho que despertó las risas de sus seguidores y la molestia de algunos, quienes aseguraron que la forma de Yuri para pedir cuidarse del virus es "de muy mal gusto".

Sin embargo, la intérprete de "¿Dónde quedo yo?" rápidamente se volvió viral en redes sociales al aparecer vestida como un "marciano", o sea, el SARS-CoV-2, que se lleva su cuerpo.

En el video, la también presentadora aparece con un disfraz inflable de Covid-19, en el que el virus parece cargar el cuerpo de Yuri. Por lo que en su intento de liberarse, le pide al esperar con tal de que la pandemia ya termine: "No seas gacho", se escucha en la grabación.

"Prometo que me voy a poner tapabocas, prometo que me voy a poner la careta. ¡No me lleves!, prometo que voy a respetar a la gente, que voy a obedecer lo que dices. ¡No, por favor!", dice entre gritos.