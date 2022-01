Flor Rubio agradece sensibilidad de ministros de la SCJN tras ganarle demanda a Juan José Origel por comentarios misóginos

Flor Rubio confirmó que Juan José Origel deberá indemnizar y disculparse con ella tras realizar comentarios misóginos sobre su carrera periodística, dijo en el programa Venga la Alegría.

“El día de ayer, después de casi 6 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia definitiva a mi favor, ya es una sentencia definitiva, agradezco la sensibilidad de los ministros y las ministras de la Suprema Corte que analizaron a profundidad el asunto del abuso, de la discriminación, y de la violencia en contra de la mujer, porque no es una mujer, somos todas las mujeres que somos violentadas en este país”.

En 2016, se difundió un video en el que Pepillo Origel se refiere negativamente, durante una conversación privada, respecto a la trayectoria periodística de Rubio, señalando que su excompañera de “La Oreja” tuvo beneficios profesionales debido a que se involucró con algunos productores y otras personas influyentes del medio.

“Esa es la controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí se analizaban los derechos constitucionales, y se analizaba también su derecho a la privacidad; sin embargo, en la decisión final se comprobó que él se encontraba en un evento público en donde estaban diferentes medios de comunicación, armados con sus elementos de trabajo […] y esa conversación la estaba teniendo con un grupo de periodistas, que presumiblemente todo lo que tu dices en un evento público, en donde sean citados los periodistas, todo lo que tú comunicas a periodistas puede ser publicado”, explicó Rubio.

Rubio agregó que "esto no es un triunfo y un fracaso para nadie, creo que esto es un triunfo para las mujeres que son violentadas en este país, entre las que me incluyo. A mi se me ha dicho de todo, se me dijo estúpida, se me dijo prostituta, se dijo que yo no iba a llegar a ningún lado con esta demanda, que estaba perdiendo el tiempo, muchos medios nacionales, televisión y radio, se burlaron de mí, y apoyaron a Juan José Origel por la amistad que sienten y han tenido con él”.

Cabe recordar que en 2017, Flor Rubio demandó a Pepillo Origel por daño moral, el medio impreso y a la persona que escribió la nota, y si bien en aquel momento no ganó el litigio, un año después Juan José interpuso un amparo argumentando que el video filtrado por la publicación violaba su privacidad.

Sin embargo, la decisión final de las autoridades llegó hace algunas horas, y de esta forma la presentadora será indemnizada.

“Este tipo de procesos incluyen una reparación económica, que no la pone quien demanda, no la ponen sus abogados, lo establece la autoridad. Entraremos a ese proceso, en que la autoridad lo establezca y por supuesto la respectiva disculpa pública en los mismos medios en donde fue expuesta la ofensa”, detalló Rubio.

