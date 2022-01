Grupo Firme: TikToker tiene fuerte respuesta a la canción 'Ya supérame' y es viral

Grupo Firme es la banda más popular que hay en la actualidad, ejemplo de ello es que se agotaron sus boletos para el Foro Sol en la CDMX. No obstante, Eduin Caz y compañía ya tienen una respuesta para su canción 'Ya te superé', pues una Tiktoker se animó a contestar y se volvió viral.

La influencer y cantante Mafer González compartió en su cuenta de TikTok una melodía que creó utilizando la canción que le dio numerosos premios a los hermanos Caz durante el año pasado, pues gracias a este éxito el grupo se colocó en los primeros lugares de las listas y del monitor Hot Song.

La copla de Grupo Firme cuenta la historia de un hombre que dejó una relación por el hartazgo de algunas situaciones, sin embargo, su ex pareja no lo ha superado y continúa hablando mal de él.

A pesar de que la canción se ha colocado en el gusto del público, hay muchos que aseguran es machista, por ello la respuesta de la Tiktoker se ha hecho viral, pues le da la oportunidad a quienes se les dedica esta melodía de poder contestar de forma contundente.

Así se escucha la respuesta de 'Ya te superé'

Mafer, como se identifica en redes sociales la artista, ya ha reinterpretado éxitos de otros cantantes como 'Bichota' de Karol G y 'Cuatro Babys' de Maluma. En cada una de sus versiones ha demostrado que no sólo tiene una hermosa voz, sino que también es buena compositora.

Ahora le cambió la letra original de 'Ya Supérame' en donde hay una estrofa que dice: “¡Ya, supérame!/ Porque yo ya te olvidé/ Ando tan feliz sin ti / Deberías hacerlo tú también/ Esta historia se borró/ Y no pienso escribirla otra vez”. La cantante de internet le dio una fuerte contestación a Grupo Firme, que lanzó otra fecha en el Foro Sol.

“No te hagas el santo porque eso no es de Dios, si yo fui quien dijo adiós y no digas que no. Bloqueado de redes yo te dejé. Y perdón me pedían cuando me alejé. No se cómo sigues contando la historia al revés. Ya te superé y ni me acuerdo de ti”, canta Mafer González, en su cuenta de TikTok.

