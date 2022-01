Los Catrines: Jesús Mendoza sufre asalto y golpe en el rostro; ¿desfiguraron al cantante?

El cantante Jesús Mendoza junto a Los Catrines fueron víctimas de la delincuencia, pues sufrieron un asalto cuando se dirigían a un concierto. Al intérprete de regional mexicano le dieron un golpe en el rostro que lo hizo sangrar y preocupó a sus seguidores.

La banda estaba a puto de dar un show el pasado sábado 8 de enero en California, Estados Unidos, cuando fueron interceptados por un grupo delincuencial que les quitó teléfonos, carteras y algunos instrumentos con lo que darían el espectáculo a cientos de personas que los esperaban con ansias.

En un video publicado en sus redes sociales, el ex novio de Mayeli Rivera indicó que además de perder algunas cosas materiales, los delincuentes también les propiciaron algunos cachazos con armas de fuego.

“Desafortunadamente, nos acaban de asaltar en Tracy, California. Me dieron dos cachazos en la cabeza. Éramos varios, pero llegaron con pistolas y no podíamos hacer mucho. Gracias a Dios no perdimos la vida. Se llevaron teléfonos, carteras e instrumentos”, fueron algunas palabras de ‘El Rayo’, quien se encontraba sangrando de la cabeza.

Así quedó Jesús Mendoza

Tras el incidente, Los Catrines tuvieron que suspender el concierto en Tracy, California, ya que varios integrantes estaban mal heridos, incluyendo Mendoza, y tenían quedar el reporte a las autoridades, quienes llegaron inmediatamente al lugar de los hechos para comenzar la investigación.

“A toda la gente de Tracy les pedimos disculpas, pero creo que lo que más queremos en estos momentos es estar tranquilos y con nuestros seres queridos”, indicó el artista en sus historias de Instagram.

Horas más tarde, el cantante de 'Ya no preguntas por mi' subió un video en su cuenta de Instagram en donde se puede ver cómo le están curando una herida en la frente. "GraciAS Dios Mío por darme otra oportunidad de Vida, Te Amo", escribió en la descripción en donde varios de sus fanáticos le mandaron buenos deseos.

