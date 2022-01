Eric del Castillo habla sobre la posibilidad de volverse abuelo por parte de Kate del Castillo

El padre de la actriz mexicana mostraba ilusiones sobre adoptar el papel de abuelo por parte de su hija, Kate del Castillo; sin embargo, al ser cuestionado nuevamente sobre el posible suceso, reveló que tiene pocas expectativas.

Hace meses el actor reconoció que había regañado a la protagonista de "Ingobernable" debido a que avoca demasiado tiempo en su trabajo, lo que limita su vida personal.

De este modo, don Eric prefirió ser más reservado al referirse sobre la posible maternidad de su hija y hablar sobre la idea de que lo convierta abuelo, por lo que únicamente mencionó: "Ya es tarde, ¿no?...".

FOTO: Archivo

Gracias a que la prensa persistía en explicarle distintos métodos a los que la actriz podría utilizar para llegar a ser madre, el mexicano añadió "No sé, a lo mejor, pero no creo, ella no es de niños, su perrita ahí la que ya está viejita y está preocupada porque no la veía en un año”.

Aún así, Eric del Castillo no se limitó para externar su anhelo de tener a un nieto. "Claro, claro, pues ¿Cómo no?, nada más tengo, de mi hijo tengo 2 y de Verónica tengo 1".

Entre algunos de los métodos propuestos, ante la idea de que la artista pudiera adoptar, del Castillo contestó: “No sé hija, no sé… bueno yo no”.

