Boys Over Flowers: ¿Quiénes son las novias actuales de los F4? Conoce a la pareja de los actores

¿Quiénes son los F4? Es un grupo de personajes pertenecientes al drama coreano "Boys Over Flowers", la tercera adaptación del manga Hana yori dango, fueron interpretados por populares actores considerados como los galanes del momento.

La serie coreana ha sido el remake más exitoso hasta ahora, tras casi 12 años de su estreno. Además, lanzó a la fama a Lee Min Ho, uno de los idols más importantes del fenómeno Hallyu. Los llamados F4 o "chicos flor" se han convertido en todo un ícono de los doramas.



Además, son considerados como chicos hermosos y ricos bajo el estereotipo de belleza de "flower boys", una tendencia popular coreana. Dentro de la trama de "Boys over Flowers", hubo un triángulo amoroso y la pareja secundaria, pero en la vida real ¿quiénes tienen pareja? Conoce a las novias actuales de los F4.

F4: ¿Qué actores del drama tienen pareja actualmente?

Lee Min Ho

El actor coreano de doramas es uno de los más populares actualmente. Respecto a su vida amorosa, solo se conocen dos relaciones que se hicieron públicas. Una de ellas fue con Park Min Young, la idol con la que protagonizó "City Hunter" en 2022; sin embargo, su noviazgo solo duró unos cuantos meses.



Su otra pareja fue la actriz Suzy, al parecer ambos se conocieron por amigos en común y coincidieron en un viaje a Londres. Ha sido su pareja más larga, pues duraron tres años de 2015 a 2017, pero falta de tiempo los separó. Desde entonces ha estado soltero, pero se le ha relacionado con Kim Go Eun, Park Shin Hye y más recientemente con Yeonwoo, del grupo MOMOLAND.

Kim Bum

El actor coreano se encuentra actualmente soltero y enfocado en su carrera en los doramas, pero ha tenido novias conocidas en la industria como la idol Moon Geun Young, con quien trabajó en "Goddess of Fore" en 2013, pero la relación duró casi un año. Su siguiente pareja fue la actriz Oh Yeon Seo, a quien conoció por amigos en común. El noviazgo duró solo 10 meses y terminaron en 2019.

Kim Hyun Joong

El idol K-Pop y actor fue relacionado con la actriz Jung So Min, pero solo se trataron de rumores, también especularon sobre una posible relación con UEE del grupo After School. Sin embargo, su única relación conocida hasta ahora fue con "Miss Choi", o Choi Hye Mi, a quien conoció desde 2012.



Ella fue su novia durante dos años, pero en 2015 hubo una fuerte controversia en contra de Kim Hyun Joong, acusado por su expareja de maltrato físico, incluso de causarle un aborto involuntario. Ambos se fueron a juicio, el cual duró cinco años, pero el cantante ganó la batalla legal.

Kim Joon

Finalmente, está Kim Joon, quien mantuvo una relación de nueve años con su novia de la secundaria, no se conoce su nombre, pues la joven es una persona no famosa. Ambos están casados desde el 2015 y tienen una hija llamada So Yi. Desde entonces, se ha mantenido lejos de los reflectores.