Lee Min Ho aclara los rumores de su relación con Yeonwoo, ¿son novios?

¿Lee Min Ho tiene novia? El actor de dramas coreanos se hizo tendencia en las redes sociales tras revelarse que llevaba saliendo 5 meses con una chica llamada Yeonwoo. Dispatch, conocido por destapar las relaciones secretas de los idols coreanos, publicó un par de fotografías de la pareja.

La estrella Hallyu es uno de los galanes más famosos de los doramas, su salto a la fama en 2009 fue gracias a "Boys Over Flowers", desde entonces ha protagonizado diversas historias como "City Hunter", "The Heirs" y "The King: Eternal Monarch" en Netflix.

Siendo uno de los actores más populares, millonarios y todo un rompecorazones, los rumores de su nueva relación amorosa sorprendió a todas sus fans; sin embargo, Lee Min Ho salió a aclarar todo.

¿Quién es Yeonwoo?, la supuesta novia de Lee Min Ho

Este fin de semana, Dispatch reveló imágenes que muestran a Lee Min Ho y Yeonwoo en una salida al cine, ambos fueron fotografiados mientras abordaban el auto del actor en el estacionamiento. Los primeros informes indicaron que han estado saliendo por 5 meses y tienen muchos intereses en común.



La reacción de las fans no se hizo esperar, muchas se sorprendieron por la diferencia de edad, ya que Min Ho tiene 34 años y Yeonwoo 25. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando la agencia del idol, MYM Entertainment, publicó un comunicado para negar que fueran una pareja.



Al parecer, son solo conocidos y asistieron al cine en compañía de otros amigos, no era una cita de novios. Sobre la chica, Yeonwoo es exintegrante del grupo K-Pop MOMOLAND, pero decidió salirse en 2019 para continuar con su carrera como actriz, esta podría ser la razón de que ambos se conozcan.

En redes sociales, algunas fans lamentaron que los rumores hayan sido falsos, ya que deseaban ver a Lee Min Ho feliz, también creen que podría ser una estrategia para mantener su vida en privado y por eso negó cualquier rumor sobre su relación.



Otras fans confundieron en un inicio al actor con otros idols coreanos como Minho de SHINee o de Stray Kids. También se sorprendieron por la noticia, ya que era una pareja inesperada.