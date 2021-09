Jenni Rivera: Así reaccionó don Pedro, papá de la Diva de la Banda, a la demanda en su contra por acoso sexual | VIDEO

Recientemente se dio a conocer que don Pedro Rivera, padre de la icónica cantante de música regional mexicana Jenni Rivera, enfrenta una demanda por presunto acoso sexual. Al respecto, el implicado fue cuestionado sobre su situación legal.

De acuerdo con el programa de espectáculos Suelta la Sopa, el papá de La Diva de la Banda es acusado de tocar de manera indebida a una mujer que trabajó con el actor y compositor de 78 años. Además de la denuncia por acoso sexual, el famoso enfrentaría cargos como despido injustificado, sometimiento a estrés laboral y adeudos.

Así reaccionó Pedro Rivera a la demanda

Durante una breve entrevista con una reportera del programa anteriormente mencionado, Pedro Rivera rompió el silencio sobre el complicado momento en el que se encuentra. Al principio mencionó: "Ahorita no puedo hablar de eso. No sabía. Ahorita no tengo comentarios".

Sin embargo, cuando la reportera le dijo que una de sus empleadas lo está demandando por acoso sexual, él respondió: "Muy bien, está bien, sí". Posteriormente, dado que estaba en su vehículo, agradeció a la periodista y se fue.

A pesar de las pocas palabras que declaró sobre el tema, Suelta la Sopa afirmó que Pedro Rivera negó todas las acusaciones en la Corte Superior de Los Ángeles, donde fue presentada la demanda. De momento, la demandante espera llevar a juicio el caso.

¿Qué cargos enfrenta el papá de Jenni Rivera?

El programa Suelta la Sopa tuvo acceso a una demanda presentada en la Corte de LA por una exempleada de Pedro Rivera que fungió como mánager de regalías por 19 años. De acuerdo con la fuente, el documento abarca once puntos, entre los que destaca: