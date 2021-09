Netflix: Este es el drama coreano más romántico y popular que puedes ver en la plataforma

Netflix tiene los mejores dramas coreanos para disfrutar de un gran maratón. Si eres nueva en este tipo de series o no sabes por dónde comenzar, checa la recomendación de la semana.



Al igual que el K-Pop, los doramas se han convertido en todo un fenómeno, ya que sus tramas son muy originales y tienen giros sorprendentes. ¿Alguna vez has visto una historia donde una mujer se enamora de un holograma? Corea del Sur lo hizo posible.



Este ha sido uno de sus mejores K-Dramas y está disponible en la plataforma de streaming, combina la ciencia ficción, el amor, la comedia y te puedes identificar con la protagonista si eres una chica solitaria que no ha conocido a su alma gemela.

¿Por qué debes ver Holo, Mi amor?

En 2020 se estrenó "Holo, my love", uno de los mejores dramas coreanos del año. Fue lanzado en Netflix y desde entonces se ha mantenido dentro del catálogo gracias a su popularidad. Esta serie combina el romance, ciencia ficción y los amores imposibles, por lo que te enamorarás y llorarás al mismo tiempo.



Este dorama es perfecto para disfrutarlo durante las tardes de lluvia o los fines de semana, sobre todo si estás soltera, ya que su historia te atrapará. La trama gira en torno a Go Nan Do, un CEO de una importante empresa que finge su muerte. Por otro lado está Han So Yeon, una mujer solitaria pero muy buena en su trabajo.



La protagonista debe enfrentarse a una enfermedad que la mantiene alejada de todos, casi no socializa, pero todo cambia cuando conoce a "Holo", una inteligencia artificial con la apariencia del dueño de Gio Lab y de quien termina enamorándose a pesar de que es alguien que no existe. Es solo un holograma.



A nivel internacional y en Corea del Sur se posicionó como uno de los mejores dramas del 2020, por lo que es una historia imperdible si te gusta el romance y más aún combinado con la ciencia ficción.

"My holo love" cuenta la vida de Go Nan Do, es un genio inventor de todos los proyectos de Gio Lab, pero su identidad es desconocida, solo lo conocen su hermana Go Yoo Jin y Jo Jin Suk, el jefe de programación. 10 años antes de su éxito, hackeó una red coreana, por lo que tuvo que fingir su muerte y por eso se mantiene oculto del mundo.



Han So Yeon sufre de prosopagnosia, un tipo de ceguera que le impide reconocer los rostros de las personas, un día descubre el programa IA y conoce a "Holo", quien a pesar de tener la apariencia de Go Nan Do es muy diferente a él. Su amor parece imposible, ya que además de ser un ente artificial, el verdadero "Holo" podría no sentir lo mismo por ella.