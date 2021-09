¿Andrés García tuvo un romance con María Félix? Esto es lo que reveló el galán de cine

Andrés García es un destacado primer actor y productor mexicano de 80 años, quien desde su juventud se ha convertido en un hombre polémico, esto especialmente debido a que desde que comenzó su carrera profesional dentro del mundo de la actuación, lo consideraban todo un galán frente a las cámaras.

Fue a la edad de 25 años que Andrés García comenzó su carrera en el cine en México, esto específicamente en la película de acción “Chanoc”, donde él tenía el papel del personaje que llevaba éste mismo nombre, y a partir de este momento, su carrera no haría más que crecer hasta consolidarse como un destacado actor que hasta la fecha sigue dando de que hablar.

Respecto a su vida privada se ha hablado mucho, sobre todo en lo que refiere a los amores que ha tenido, pues Andrés García estuvo casado en cuatro ocasiones y se sabe que tuvo decenas de romances con mujeres de todas las edades.

Sin embargo, una de ellas pudo haber sido María Félix, y ahora ha llamado la atención de los reflectores la relación que existía entre ambos actores que eran considerados emblema de la gran pantalla.

La relación de Andrés García y "La Doña"

Recordemos que María Félix, mejor conocida como "La Doña", una de las grandes estrellas de la época de Oro del Cine Mexicano, quien hasta ahora se mantiene vigente gracias a su trabajo en la pantalla grande, su personalidad y su belleza.

A diferencia de otras actrices de gran talla, la llamada "Doña" no inició su carrera jovencita, sino que ya era toda una mujer, misma que destacó por su actitud feroz y su inigualable talento para contar historias a través de la gran pantalla.

Esto habría provocado que el galán de cine, Andrés García, se viera paralizado por la autoridad y belleza de la famosa actriz que fue inspiración para decenas de obras artísticas.

Esto fue revelado por Andrés García a través de su propio canal de YouTube, mismo en donde el famoso suele compartir diversas historias y momentos emblemáticos en su carrera, además de responder las dudas de sus seguidores.

Fue precisamente a través de uno de estos videos, en donde García hizo una gran confesión, pues reveló que nunca tuvo un romance con la actriz María Félix y los motivos por los que nunca lo hizo.

Andrés García se sentía pequeño al lado de María Félix

En su video titulado “¿Es verdad que luchaste contra El Santo, el enmascarado de plata?” el famoso actor originario de Santo Domingo en la República Dominicana, reveló que su amistad con “La Doña” nunca pasó a ser una relación porque él tuvo miedo.

Reveló que a pesar de que la famosa actriz que estuvo casada con Agustín Lara sí quería una relación con él, lo cierto es que al histrión le paralizaba de miedo pensar que María Félix era una mujer muy famosa y bella, además de que tenía un caracter explosivo con el que él no sabría lidiar, pues "María bonita" era majestuosa.

"María Félix y yo nos queríamos muchísimo y nos admirábamos mutuamente, pero desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación. Y ella me llegó a decir en una ocasión ‘Bueno ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado, qué impedimento has visto tú? Yo no tenía ninguno, sino que me temblaban las piernas”, confesó el actor entre risas, quien ahora sólo tiene por recuerdo aquella posibilidad de tener algo que ver con María Félix.