Freddie Mercury: el día que Sid Vicious le dijo afeminado y el líder de Queen lo puso en su lugar

Es un hecho que cuando dos figuras del tamaño de Freddie Mercury y Sid Vicious tienen problemas, el resultado será explosivo en el sitio o tiempo que sea, y eso es lo que sucedió en la primera oportunidad en que ambos se conocieron.

El altercado entre uno de los cantantes más grandes de la historia tanto en el Reino Unido como en el mundo entero y uno de los iconos punk del siglo XX, duró menos de una hora, no hubo tiempo siquiera para limar asperezas o pensar en una posible ‘amistad’ y eso significó la ruptura para siempre.

El encuentro entre ambos sucedió en la localidad de Wessex en Inglaterra, en el año 1976, en aquella época, Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon trabajaban en lo que sería su sexto álbum de estudio, el camino hacia la fama ya no era un problema, la escena musical ya contaba con Queen entre su repertorio favorito, sin embargo, a pesar de que el rock estaba en su apogeo, había algo que lo preocupaba, la irrupción del punk en la escena mundial.

No era para menos, el género musical estaba en el auge en plena década de los 70, y uno de sus mejores representantes eran nada más y nada menos que los Sex Pistols, liderados por un personaje desaliñado, con marcas en la cara, cuerpo visiblemente delgado y con una imagen muy lejana de lo que representaba el afamado vocalista de Queen.

El destino unió a ambas bandas con apenas unos metros de separación, mientras Queen entraba al estudio, los integrantes de Sex Pistols esperaban pacientemente en un salón contiguo, fue su primer acercamiento, pero no pasó nada esa tarde, fue el preámbulo para lo que vendría un año después.

En 1977 Queen se perfilaba como la banda estrella en el programa de televisión Today, debido a problemas de agenda y publicidad, los integrantes no pudieron asistir a la cita y la disquera que manejaba tanto a Queen como a los Sex Pistols decidió que había que sustituir la ausencia de los roqueros con los punketos amigos de Sid Vicious y que en ese entonces aún no eran tan conocidos como los amigos de la ‘reina’.

Entre zapatillas y un ‘estate quieto’ elegante

El resultado de la entrevista fue un desastre, a pesar de que Mercury declaró que Johnny Rotten no le pareció un mal tipo.

“(Rotten) Parecía un tipo tranquilo y agradable, relajado mirando la tele. ¿De dónde sacaban las historias sobre ellos? Ni siquiera se molestó cuando le pedí que cambiara de canal. No hubo un gruñido hosco, sino un simple encogimiento de hombros. Nosotros íbamos siempre desaliñados, estaba de moda, pero los Pistols eran una suerte de desaliño sociopolítico”

Acto seguido Freddie se acercó a entablar comunicación con los otros chicos de la banda, Vicious siguió el juego y accedió a acompañar a Freddie al estudio, la banda inglesa en aquel momento producía su canción “Sheer Heart Attack”, una pieza con un tono de hard rock que podría quedarle a la perfección a Sid, sin embargo, la idea no fue bien recibida por el punketo y resultó ser la manzana de la discordia entre las dos figuras.

Al escucharla, Sid miró fijamente a Freddie y con una mueca, los ojos alocados y su actitud irreverente, le dijo a Mercury: “¿Ya conseguiste llevar el ballet a las masas?” refiriéndose a los zapatos que llevaba Freddie, similares a unas zapatillas de ballet y que utilizaba por comodidad.

Vicious no conforme con eso, se burló de los movimientos delicados del vocalista de Queen sobre el escenario, la falta de respeto del punketo no sacó de sus casillas a Freddie, pero no se quedó callado y asestó un golpe brutal pero elegante.

“¿Tú no te llamabas Stanley Ferocious, o algo así? ¿Es que te estabas arañando en el espejo?” La cara de Sid cambió de inmediato y a punto estuvo de lanzarse en contra de Freddie, sin embargo, antes de que Vicious pudiera hacer algo, Mercury lo tomó de los hombros, lo sacó del estudio y le gritó que efectivamente él había llevado el ballet a las masas y que no era ningún afeminado.

Y ahí se rompió lo que pudo ser una ‘amistad’ entre dos monstruos de la música, además de esa versión de lo sucedió, el propio Mercury declaró poco después en una entrevista, que en ese encuentro si sucedió lo que se narró, pero contrario a su reacción que supuestamente había tenido con Vicious, Freddie indicó que su colega salió visiblemente molesto, pero sin decir absolutamente nada, y si el rey Freddie lo dice, no tenemos necesidad de no creerle.