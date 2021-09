Tatiana presume look ideal para otoño en Instagram; fans prefieren verla en traje de baño

Tatiana sigue presumiendo gran estilo y gusto por la moda en redes sociales, pero esta vez no presumió su figura con uno de sus modernos trajes de baño, y más bien presumió un look ideal para otoño, algo que pareció no ser del gusto de sus fans, quienes prefieren verla con atuendos más atrevidos.

La intérprete de "Chicas de hoy", originaria de Estados Unidos de 52 años, quien ganó fama en los años 80 y 90 como cantante y actriz, actualmente es reconocida por su carrera musical en el género infantil, por lo que desde hace varios años es llamada "La reina de los niños".

En redes sociales se ha vuelto muy activa, y cada día sorprende a sus miles de seguidores al compartir fotos y videos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, sobre todo gusta de publicar los lugares que visita, principalmente destinos de playa.

Tatiana presume look ideal para otoño

Pero dejando a un lado los días calurosos del verano, este jueves Tatiana publicó en sus redes sociales (Twitter e Instagram) una serie de fotografías en las que presume un abrigador atuendo, el cual es ideal para los días de lluvia y frío que llegan con la temporada de otoño.

Así luce con su moderno y abrigador atuendo. Foto: Especial

"Cada hoja, cada flor, cada gota de agua, tiene importancia. Así cada pequeña cosa que haces, dices y vives te conforman, todo tiene un por qué e incluso de las peores experiencias hay una enseñanza y una razón para seguir adelante", escribió la famosa cantante.

Desde el Parque nacional del Gran Cañón, localizado en Arizona, Estados Unidos, la también presentadora se dejó ver en sus cuentas de redes sociales vistiendo un atuendo en el que combinó unos leggings negros, con botines tipo "boho", sombrero del mismo tono y un moderno poncho de tono naranja con estampado azul.

La cantante presume gran estilo. Foto: Especial

Así la guapa artista de 52 años demostró a sus miles de fans que es una amante de la moda y del estilo bohemio y chic, con el que se ha dejado ver en muchas ocasiones.

La cantante conquista las redes con sus trajes de baño

Pero no podemos negar que las publicaciones más polémicas de Tatiana son en las que ha presumido sus mejores looks de playa, pues poco a poco se ha convertido en la reina de los trajes de baño, dejando ver en Instagram, Facebook y Twitter que le encanta presumir su cuerpazo con modernos atuendos.

Y la respuesta de sus fans es la prueba de que prefieren verla en estos atuendos, pues su publicación en Instagram con su look de otoño no ha llegado a alcanzar los números de "me gusta" y comentarios de sus publicaciones con menos ropa, las cuales han llegado a más de 25 mil "likes".