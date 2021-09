Tatiana celebra las fiestas patrias con extravagante look y presume cinturita de quinceañera

La cantante Tatiana sigue causando sensación en las redes sociales, aunque esta vez no lo hizo por uno de sus atrevidos trajes de baño o bikinis, si no por un extravagante look que lució para celebrar las fiestas patrias, con el que destacó el cuerpazo que luce a los 52 años y presumió su cinturita de quinceañera.

Originaria de Pensilvania, Estados Unidos, la famosa cantante comenzó su vida artística a los 15 años en el género pop, y hoy es reconocida por su carrera musical en el género infantil, por lo que es llamada "La reina de los niños". Sin embargo, la también actriz no ha dejado de demostrar que sigue luciendo la figura que la hizo destacar en el inicio de su carrera.

En redes sociales se ha vuelto muy activa, y constantemente comparte fotos y videos de sus mejores momentos, tanto en lo personal como en lo profesional, es así que desde hace varios años la hemos podido ver luciendo modernos atuendos llenos de color y con mucho estilo.

Tatiana presume cinturita en extravagante look

Este 15 de septiembre fueron muchos los artistas que dejaron ver su amor por México, y aunque Tatiana no nació en este país, ya es mexicana, y lo demostró en estas fiestas patrias, al lucirse con un extravagante look con el que homenajeó a una de las mujeres más reconocidas en el arte nacional, como lo es Frida Kahlo.

"Celebro la diversidad y la belleza de México. Un país lleno de historia, cultura y gente hermosa. Celebremos a México demostrando amor y empatía por los demás, y hagamos así un país y un mundo mejor...", escribió la famosa cantante en su cuenta de Instagram.

En las imágenes que la cantante y actriz compartió con sus miles de seguidores en redes sociales, se le puede ver luciendo una ajustada blusa blanca de escote cuadrado con mangas bombachas, la cual combinó con un paliacate negro en su cuello y un sombrero del mismo tono que le dio un toque más chic.

Tatiana presume cuerpazo. Foto: Especial

Y aunque la guapa intérprete de "Chicas de hoy" cautivó con su estilo bohemio, también llamó la atención de sus fans por mostrar su cuerpazo, pues a sus más de 50 años luce una pequeña cintura que destaca con sus modernos atuendos.

Seduce las redes sociales con sus trajes de baño

Pero sin duda Tatiana ha conquistado las redes sociales en las últimas semanas por lucirse con atrevidos trajes de baño, pues poco a poco se ha convertido en la reina de Instagram con sus atuendos que luce con mucho estilo y con los que deja claro que la edad no es impedimento para presumir figura.