Tatiana derrocha belleza en trajinera de Xochimilco; así presume su figura: FOTOS

Tatiana sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al revelar que pasó una divertida tarde en Xochimilco, desde una trajinera, la cantante disfrutó de un día soleado rodeada de naturaleza y hasta aprovechó para echarse un "palomazo", además de presumir su figura y belleza con un moderno atuendo.

La llamada "Reina de los niños" y regia de corazón, pues nació en Pensilvania, Estados Unidos, inició su carrera hace más de 30 años, y aunque en sus inicios también fue actriz, sus grandes éxitos llegaron en la música pop, sin embargo, hace algunos años decidió cambiar de género y dedicarse al público infantil.

En 1986 estrenó su segundo álbum, "Chicas De Hoy", del cual se desprende la canción del mismo nombre que se convertiría en un himno para una generación, y que a la fecha sigue siendo uno de los temas con el que más se le recuerda a la talentosa artista.

Tatiana derrocha belleza en Xochimilco

La cantante se ha vuelto una mujer muy seguida en sus redes sociales, y fue precisamente desde sus cuentas de Twitter e Instagram que compartió con sus fans las fotografías de los divertidos momentos que pasó hace unos días en Xochimilco, en compañía de su amiga Lorena de la Garza, quien es actriz.

La cantante reveló que estuvo muy feliz con su visita. Foto: Especial

En las fotografías que Tatiana publicó, se le puede ver vistiendo un moderno atuendo con el que destaca su figura, pues se observa que posee una pequeña cintura y torneadas piernas, lo que la ha convertido en una de las artistas que pasa de los 50 y luce como de veinte.

"Me enamoré de #Xochimilco y el viaje en trajinera, me encantó ver tan de cerca la naturaleza, si tienen la oportunidad no se pueden perder esta experiencia", escribió la intérprete para acompañar las instantáneas en las que se le ve sentada a la orilla de la embarcación y navegando por los canales del famoso lugar.

Así lució cuerpazo desde una trajinera. Foto: Especial

Con miles de "me gusta", los fanáticos de la artista de 52 años le demuestran la emoción que tienen de verla disfrutar de sus momentos de descanso, pues la guapa cantante sin duda deja claro que es una mujer que gusta de divertirse y relajarse, ya sea en la playa o en otros destinos turísticos.

La cantante conquista las redes con sus looks de playa

Sin embargo, las publicaciones más polémicas de Tatiana son en las que ha presumido sus mejores looks de playa, pues poco a poco se ha convertido en la reina de los trajes de baño, dejando ver en Instagram, Facebook y Twitter que le encanta presumir su cuerpazo con modernos atuendos.