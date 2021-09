Kailey, hija de William Levy, acapara las miradas y cautiva con tierna sorpresa al actor | FOTOS

William Levy es uno de los grandes galanes de telenovelas en la televisión mexicana, pero si hay alguien que roba su corazón es su hija Kailey Alexandra, quien una vez más acaparó las miradas en redes sociales con una fotografía en la que fue inevitable notar el impactante parecido que tiene con su padre.

Aunque en más de una ocasión se ha señalado que la niña de 11 años heredó la belleza de su madre, Elizabeth Gutiérrez, esta vez los fans aseguraron que es cada vez más evidente el parecido que tiene Kailey con su padre al igual que su hermano Christopher, quien es mayor que ella y sigue los pasos de su padre en la actuación.

Tierno mensaje para William Levy

El actor cubano celebró el pasado 29 de agosto su cumpleaños 41 y lo hizo en compañía de toda su familia, quienes no dudaron en llenarlo de detalles. Entre ellos su hija Kailey, que aunque habían pasado algunos días decidió lanzar un tierno mensaje a su padre con una gran fotografía.

"Sé que llego un poquito tarde pero felicidades papi. ¡Te amo! Espero que te divirtieras y que todos tus sueños se hagan realidad. P.S.: Tus abrazos son los mejores", escribió la niña en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparecen el actor y ella en un gran abrazo.

"Love you, my princess. La niña de mis sueños", respondió el actor que no ha dudado en demostrar que sus hijos son su gran fortaleza y Kailey es quien ocupa su corazón, así lo ha expresado en más de una ocasión con sus fotografías en sus redes sociales.

Las felicitaciones llovieron para el actor, pues además de su cumpleaños los fans aprovecharon para externar el gran parecido que tiene su hija con él y aseguraron que la niña posee una gran simpatía capaz de ganarse a quienes interactúan con ella.

"Ya sabemos quién es la consentida", "No puedo con los ojos, verla a ella es verte a ti" y "Están idénticos, es la misma persona", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la tierna postal padre e hija que compartió Kailey y que cuenta con casi 100 mil reacciones.