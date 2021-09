¿Recuerdas al actor Paquito Cuevas? Así luce actualmente el hermano menor de Pedro Fernández

En el año de 1982 salió a la luz una película llamada “Mamá, soy Paquito” en la que el protagonista era, Paquito Cuevas, quien bajo el cobijo de su hermano mayor, Pedro Fernández, logró incursionar de forma exitosa en el mundo del espectáculo pues a partir de esa producción pudo desarrollar una carrera en la industria musical y cinematográfica nacional, sin embargo, luego de algunos años, desapareció del medio y no se ha vuelto a saber mucho de él, por lo que en esta ocasión te decimos qué fue de Paquito Cuevas y te mostramos cómo es que luce actualmente.

Paquito Cuevas es el hermano menor de José Martín Cuevas Cobos, quien es mejor conocido como Pedro Fernández, quien a inicios de la década de 1980 ya estaba consolidado como una de las grandes figuras infantiles del momento y debido a su fama, decidió impulsar la carrera de su hermano menor. Paquito Cuevas solo tenía siete años cuando tuvo su primera aparición a cuadro a lado de Pedrito Fernández en “La Mugrosita” (1982) y en ese mismo año se lanza como solita con el álbum “Mamá, soy Paquito”, el cual, le permitió debutar como protagonista en la película del mismo nombre.

Paquito Cuevas logró posicionarse como una de las figuras infantiles más importantes de la época. Foto: Especial

En “Mamá, soy Paquito”, Paquito Cuevas compartió créditos con grandes celebridades de la época como Blanca Guerra, Carmen Montejo y Adalberto Martínez “Resortes”, tan solo por mencionar algunos. En dicha producción, Paquito Cuevas demostró que tal como su hermano, había heredado el talento necesario para convertirse en una de las figuras infantiles más importantes de la época.

En los siguientes años, Paquito Cuevas lanzó algunos discos como solista y participó en otras producciones como “Asalto en Tijuana”, “Estoy sentenciado a muerte” y “Niño pobre, niño rico”, otra de sus películas más famosas en la que nuevamente compartió créditos con su hermano, Pedro Fernández, quien en ese momento estaba realizando la transición de su faceta infantil a la adolescencia.

Durante la década de 1980 y principios de 1990, Paquito Cuevas realizó diversas presentaciones a lo largo de todo el continente junto agrandes personalidades de la época y llegó a recibir una gran cantidad de premios y reconocimientos por las altas ventas de sus discos, así como por ser una de las figuras más queridas por el público mexicano.

Paquito Cuevas inició su carrera a los 7 años. Foto: Especial

Tras su época dorada como actor infantil, el paso del tiempo hizo lo suyo y el surgimiento de nuevos rostros infantiles fueron relegando a Paquito Cuevas, quien decidió mudarse a California, Estados Unidos para continuar desarrollando su carrera como cantante y finalmente dejar su tierna imagen infantil y convertirse en Paco Cuevas.

En los últimos años, Paco Cuevas ha lanzado diversos álbumes como solista y sigue teniendo presentaciones en diversas ciudades de Estados unidos, principalmente, sin embargo, se ha mantenido con un perfil bajo ya que nunca ha estado envuelto en controversias.

En cuanto a su relación con Pedro Fernández, se desconoce si mantienen frecuente comunicación pues desde hace varios años no se les ha visto juntos, sin embargo, diversos medios aseguran que los conflictos familiares terminaron por alejarlos por lo que prefieren guardar su distancia, no obstante, estas versiones no han sido confirmadas por ninguno de los dos cantantes.

Así luce actualmente Paquito Cuevas. Foto: Especial

