Paulina Rubio: Colate revela cómo le ha ido en el amor después de su separación con la cantante

Colate vivió su mejor momento en el amor cuando estuvo casado con Paulina Rubio, pero desde su divorcio en el 2013, el español no ha tenido buena suerte en este ámbito, tanto que asegura que hoy en día las mujeres de Miami, ciudad donde radica, no buscan lo que él les puede ofrecer, por lo que lleva solo desde hace algún tiempo.

En la última edición de “Primera Mano”, Colate reveló algunos detalles de cómo ha vivido desde que se separó de la cantante, donde para sorpresa de muchos confirmó que vive en un lugar donde el estilo de vida que lleva no es atractivo para las mujeres que viven en esa zona, ya que buscan cosas completamente diferentes a las que él ofrece.

Colate y Paulina comenzaron a andar en 2005. Foto: EFE

Entre los temas por lo que considera que no logra encontrar una pareja en Miami, tiene que ver con que la gente de esa ciudad se fija mucho en la superficialidad y en el dinero; a lo que aclaró que él nunca sale; además de confirmar que su hijo es una prioridad en su vida.

“No tengo novia. Vivo en un sitio y tengo una vida que no es bastante atractiva, ni yo para las mujeres, yo vivo en Miami. La superficialidad y el interés económico es una constante en el mundo que se maneja por aquí femenino, por lo cual yo directamente ni salgo”, comenzó su relato el exmarido de Paulina Rubio.

No pierde la esperanza

A pesar de llevar un tiempo sin pareja, el nacido en Madrid en 1972 sigue a la espera de encontrar una mujer que pueda entenderlo y que quiera formar una vida a su lado, por lo que cada vez que sale no se siega a la oportunidad de encontrar a esa mujer. “Soy optimista y positivo y cada vez que salgo de casa creo que puede llegar ese momento, pero como ya llevo muchos años aquí, insisto, las mujeres buscan otra cosa”.

Después de explicar que su hijo es una prioridad en su vida y que nadie va a cambiar eso, Colate confirmó que le encantaría tener una compañera, un apoyo, ya que es una persona muy familiar. Posteriormente confirmó que tiene mucho tiempo a solas, ya que vive en Estados Unidos con su hijo, pero no lo tiene todo el tiempo como le gustaría, por lo que le gustaría tener una pareja para compartir momentos.

Antes de terminar su participación, dejó claro que por el momento no tiene la intención de casarse y tener más hijos, ya que hasta el momento no ha tenido una buena historia en esos temas, esto confirmaron que ama a su hijo, pero que no tuvo un buen matrimonio, por lo que hasta ahora no tiene en mente esas opciones.