Dramas coreanos: Lee Dong Wook regresará con la segunda temporada de Tail of the Nine Tailed

Tail of the Nine Tailed es uno de los dramas coreanos más populares del 2020, fue protagonizado por Lee Dong Wook, uno de los actores más famosos. Tras varios rumores y debido al éxito de la serie, la televisora tvN confirmó la producción de la segunda temporada.



Corea del Sur se ha posicionado como uno de los grandes productores del entretenimiento. Actualmente, la serie original de Netflix "El Juego del Calamar" ha sido todo un fenómeno mundial a días de su estreno, siendo uno de los proyectos más importantes hasta ahora.

Este K-Drama está inspirado en los Gumihos, criaturas pertenecientes a la cultura coreana y cuyas leyendas han servido de adaptación para varias series, entre ellas Tail of the Nine Tailed. Te contamos todo lo que debes saber sobre el cast, fecha de estreno y sinopsis de la segunda temporada.

Segunda temporada de Leyenda de zorro de nueve colas

Tras varios rumores, un representante de la cadena tvN confirmó los planes para producir una nueva entrega de este exitoso dorama. Al parecer será una segunda y tercera temporada y aún están en la etapa de desarrollo.



¿Cuándo se estrenará? El lanzamiento de Tail of the Nine Tailed 2 podría realizarse a inicios o mediados del 2022. Sobre el elenco original de la serie coreana, al parecer el actor Lee Dong Wook y Ki Bum, de Boys Over Flowers, repetirán sus papeles como Lee Yeon y Lee Rang, respectivamente. Ambos personajes son hermanos.

Sobre la sinopsis, podría tratarse de una precuela, ya que la trama se ambientará durante la ocupación japonesa, la tercera estaría enfocada en la era Joseon.

Además, debemos recordar que los gumihos de la serie han vivido por 900 años, por lo que podría seguir su vida antes del mundo moderno. Se planean grabar 16 episodios del dorama, también se informó que la protagonista Jo Bo Ah no repetirá su papel.

Te puede interesar: Netflix: Dramas coreanos que se estrenarán próximamente durante 2021 y 2022

Tail of the Nine Tailed está disponible en la plataforma de Viki. La trama gira en torno a Lee Yeon, un gumiho de 900 años que solía gobernar el valle de Baekdudaegan. En el mundo moderno y humano trabaja bajo la identidad de un funcionario público, mientras elimina a aquellas criaturas que provocan alboroto en la Tierra.



Por otro lado está Nam Ji A, una joven productora de documentales, siempre está a la caza de historias sobrenaturales y tratará de descubrir la identidad de un zorro de nueve colas que le salvó la vida en un accidente.