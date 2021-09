Britney Spears queda liberada de la tutela de su padre tras 13 años

Este miércoles 29 de septiembre, el juez dictaminó que Jamie Spears, quien es padre de la famosa cantante, Britney Spears fue suspendido como tutor de su patrimonio.

Cabe destacar que el abogado de la intérprete, Mathew Rosengart, calificó en la audiencia judicial al padre de la intérprete de "Oops I did it again", como "un hombre cruel, tóxico y abusivo";

"Ella lo quiere fuera de su vida hoy en lugar de [tener] una presencia tóxica y persistente", dijo Rosengart. "Britney merece despertarse mañana sin su padre como tutor".

Britney Spears y su padre Jamie Spears. Foto: Especial / Agencia México

¿Quién será el nuevo tutor?

Por ahora, se designó al contador público certificado John Zabel como el tutor temporal del patrimonio de la también intérprete de "Womanizer". Britney no participó vía telefónica en la audiencia. Posiblemente, antes de que finalice el año, se fijará otra audiencia para considerar la terminación total de la tutela que durante años ejerció el progenitor de la estrella musical.

Este miércoles por la tarde, la pelea por lo 13 años de tutela de Spears, ha regresado a las corte de Los Ángeles, donde se espera que la jueza Brenda Penny considere varias peticiones que fueron ya presentadas desde la última audiencia del caso, misma que se realizó que pasado 14 de julio del presente año.

¿Desde cuándo es tutor Jamie Spears?

El padre de la "Princesa del Pop", se ha desempeñado como el tutor de Britney desde 2008; sin embargo, al igual que su hija, solicitó finalizar con la figura de protección de los bienes de la también actriz.

Esta petición ocurrió dos días después, cuando la estrella del pop ofreció su testimonio detallando numerosas restricciones personales con las que ha vivido bajo el acuerdo que describió como "una maldita crueldad".

"Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente", eso dijo Spears en junio pasado.

Rosengart, abogado de Britney pidió a la corte estadounidense que destituya a su padre como su apoderado. Además, en un expediente judicial obtenido por el medio CNN el pasado lunes, el defensor de la cantante declaró que el padre de su cliente debería ser investigado por presuntamente colocar un dispositivo de grabación en su domicilio, esto de acuerdo con el informe que ofreció el medio The New York Times.

Finalmente, se conoce que Britney Spears ha asistido virtualmente a las audiencias vía telefónica. Mientras que el movimiento a favor de la cantante, #FreeBritney y sus simpatizantes, han abogado por el fin de su tutela, quien están afuera del juzgado.

