Netflix: Fabulous, el próximo drama coreano inspirado en el mundo de la moda

Con el éxito mundial de "El Juego del Calamar", Netflix sigue apostando por los dramas coreanos, todo un fenómeno de las series. La plataforma de streaming ha comenzado a producir sus propias historias originales y prepara el lanzamiento de "Fabulous", inspirado en el mundo de la moda.



Corea del Sur ha ido ganando terreno en el mundo del entretenimiento gracias a títulos como "Train to Busan", "Parasite" (la ganadora del Oscar a Mejor Película), "Love Alarm", entre otras producciones.

El drama "It's Okay To Be Not Okay", estrenado en Netflix, es el primer dorama en competir en los Premios Emmy Internacional a mejor mini serie.



Siguiendo su apuesta por Asia, recientemente el gigante del streaming anunció el lanzamiento de "Fabulous", una nueva serie original coreana, te contamos todos los detalles del cast y la sinopsis.

Fabulous, el nuevo dorama de Netflix

De acuerdo con los primeros informes, Netflix ya comenzó con la negociaciones para encontrar a la pareja protagonista. La actriz Chae Soo Bin podría interpretar el papel de "Pyo Ji Eun", mientras que el idol K-Pop Minho, del grupo SHINee, recibió la misma oferta para el personaje masculino "Ji Woo Min"

Las agencias de los actores confirmaron la noticia, pero aún no hay nada confirmado ya que están evaluando la oferta. Se espera que este dorama se estrene en 2022.



"Fabulous" es un drama inspirado en el mundo de la moda. La trama seguirá la vida de un grupo de 4 chicas que debutarán en la industria de las pasarelas. Cada una de ellas quiere construir una carrera en lo que más les apasiona. El amor y la amistad también se desarrollará a lo largo de la historia.

La serie también mostrará las tendencias de moda que marcarán cada uno de los personajes, quienes también esconden una vida detrás de todo el gramour. La pareja protagonista vivirá un romance realista, honesto y con un punto de vista desde las redes sociales.

Este sería el segundo drama en el año para Minho, el idol participó en "Yumi's Cells", la serie que se estrenó hace poco y que es protagonizada por Kim Go Eun.